"Victoria Villarruel no es parte del Gobierno", la dura frase de Manuel Adorni tras el tenso reencuentro con Javier Milei

Luego de la tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel en la apertura de las sesiones ordinarias 2026, el jefe de Gabinete hizo una dura sentencia sobre la interna presidencial.

La apertura de sesiones ordinarias de 2026 no solo dejó definiciones económicas, sino que confirmó la ruptura total en la cima del poder. Entre saludos gélidos, empujones por el protocolo y declaraciones lapidarias de la Jefatura de Gabinete, la relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel parece haber cruzado el punto de no retorno.

La frase que selló la ruptura Si quedaba alguna duda sobre la profundidad de la crisis, Manuel Adorni se encargó de disiparla con una cruda sentencia.

“No hay ninguna chance de volver a tener relación con la vicepresidenta, pero porque no es parte del Gobierno, no es parte de la gestión, no es parte de las decisiones”, sentenció el jefe de Gabinete en diálogo con la radio El Observador.

Anatomía de la tensión: Los gestos del lunes El lenguaje corporal en el recinto del Congreso habló más que el discurso de una hora del mandatario. Aquí los tres momentos clave que marcaron la jornada:

El saludo: Un apretón de manos fugaz y sin contacto visual.

El celular: Villarruel usó su teléfono durante gran parte del discurso de Milei.

El roce con Karina Milei: Un leve empujón entre la Vice y la Secretaria General por la ubicación física. En cuanto al uso del teléfono por parte de Villarruel, Manuel Adorni comentó: "Hay que preguntarle a ella por qué estaba con el celular. No es algo tampoco que consideremos que tengamos que hacer una apreciación".