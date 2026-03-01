Empujones con Karina y un frío saludo a Javier Milei: así fue la recepción de Victoria Villarruel al presidente en el Senado
La distancia entre el presidente y su vice quedó claramente visible en la recepción en el Congreso de la Nación. El saludo no figuró en la cadena nacional.
La fría relación entre el presidente Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, volvió a quedar plasmada este domingo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.
La transmisión en cadena nacional evitó mostrar al país el saludo entre el titular del Poder Ejecutivo y la presidenta del Senado.
Además, la distribución de las cámaras en el recinto hizo que el plano de Javier Milei que salió al aire cortara la cabeza de Villarruel.
Durante el discurso, de la vicepresidenta solo se vio una parte del torso, sin el rostro.
En el único momento en que salió en la transmisión oficial fue durante el ingreso de Javier Milei al Congreso. Ella lo acompañó en su caminata hasta el recinto, en la que el jefe de Estado sí saludó cálidamente a la comisión de legisladores que le dieron la bienvenida.
En esos videos, se ven una serie de empujones con la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, con quien Villarruel también mantiene distancia.
Luego, el presidente ingresó al recinto por una puerta lateral y no por la central, por donde suelen entrar los mandatarios junto a los vicepresidentes.