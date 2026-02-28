Caso $LIBRA: Villarruel apuntó contra el libertario Agustín Laje y aseguró que sabe "del temita de los shitcoins"

A pesar de los recientes triunfos del Gobierno en el Congreso, siguen las internas a partir de nuevos cruces entre la vicepresidente Victoria Villarruel y algunos dirigentes libertarios.

En las últimas horas, el politólogo libertario Agustin Laje apuntó contra la titular del Senado por sus recientes reuniones con gobernadores kirchneristas, como los casos del riojano Ricardo Quintela y el formoseño Gildo Insfrán .

Al respecto, acusó de prestarse "al juego político del kirchnerismo" por las elecciones del 2027 y recalcó, en tono de chicana, que “quiere disfrazarse de Unicef", en alusión a la presunta postura en contra de la exdiputada de la baja de la edad de imputabilidad.

“No lo sé, pero la conozco hace 20 años, conozco sus ideas y ahora quiere disfrazarse de UNICEF. No me extrañó que terminara traicionando”, dijo en el streaming LACA.

"Políticamente me parece que está haciendo muy mal las cosas, y si ella cree que va a poder arrebatar una porción del voto conservador en 2027, habiéndose reunido con Quintela, con Insfrán, no se pronto la veremos con Kicillof, donde está constantemente tratando de petardear el plan de estabilización económico", agregó.

Al respecto, Villarruel empezó a responder posteos sobre ese video que se escucha esa declaración del dirigente violeta y lo vinculó a las relaciones que complicaron a Javier Milei en la causa de la criptomoneda $LIBRA.

"No sé, no conozco a nadie en UNICEF pero él si conoce bien a los que estaban en el temita de las shitcoins", escribió en X.

No se, no conozco a nadie en UNICEF pero él si conoce bien a los que estaban en el temita de las shitcoins. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 28, 2026

Cuando un usuario se preguntó “cuánta le habrán puesto a Laje?”, Villarruel contestó: “La suficiente para difamar a quien apenas asumió le ofreció un cargo en el Senado. Igual que a su extrañamente rubio amigo. Aquila non capit muscas”.

La titular de la Cámara Alta vincula a Laje con Mauricio Novelli, una pieza clave en la idea de que el mandatario impulse el activo digital con ese polémico posteo en X, que derivó en múltiples investigaciones a nivel nacional e internacional.

Agustín Laje junto a Mauricio Novelli en Estados Unidos Agustín Laje junto a Mauricio Novelli en Estados Unidos

Agustín Laje admite en público su vínculo de amistad con Mauricio Novelli, señalado como uno de los dos lobbistas cercanos a Javier Milei que estuvo en Dallas durante el lanzamiento de $LIBRA. Laje, de hecho, fue docente en “N&W Professional Traders”, la academia creada por Novelli, donde también dictaba clases de economía el propio Milei.

Por otro lado, el canal de YouTube de Laje incluyó publicidad de Cube Exchange, una plataforma de intercambio de criptomonedas que intentó instalarse en la Argentina hacia fines de 2024, pocos meses antes del episodio vinculado a $LIBRA. Entre quienes llevaban adelante la estrategia comercial y las gestiones de Cube se encontraba Hayden Davis.

En ese contexto circuló una imagen de Novelli junto a Laje y Jeremías Walsh en un partido de la NBA. La foto había sido publicada una semana antes del lanzamiento de $LIBRA y posteriormente fue eliminada de las redes sociales.