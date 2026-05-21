Qué propone la reforma de la Ley de Medios que impulsa Javier Milei

Javier Milei impulsa en secreto una reforma de la norma sancionada en 2009 durante el mandato de Cristina Kirchner. El proyecto circula entre pocos funcionarios y ya fue discutido con sus equipos de legales.

Según supo el periodista de este medio, Nicolás Gallardo, el proyecto de reforma de la Ley de Medios que estudia el presidente Javier Milei se apoya sobre dos conceptos bien definidos.

El primero apunta de lleno a la prensa, mientras que el segundo busca desarmar la estructura misma de la norma kirchnerista.

A continuación, los puntos centrales de la iniciativa que el mandatario impulsa desde un círculo reducido de colaboradores.

El primer eje del proyecto retoma una idea que Milei viene sosteniendo: que los periodistas sean declarados Personas Expuestas Políticamente (PEP), la misma categoría que hoy alcanza a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Bajo ese esquema, los comunicadores quedarían obligados a presentar de manera regular su declaración jurada y a someterse a los controles que habitualmente recaen sobre cualquier integrante del gabinete.

El jefe de Estado expuso su postura durante mayo con un cuestionamiento directo al patrimonio de la prensa. "Son los primeros a los que no les cierra el blanco", afirmó, y completó: "A mí me encantaría, si verdaderamente creen que son honestos, que ellos mismos presentaran un proyecto para ser personas políticamente expuestas y presenten su patrimonio". En un primer momento, Milei pretendía aplicar la medida a través de una resolución, una vía que le permitía evitar el paso por el Congreso.

Sin embargo, sus asesores jurídicos le advirtieron que por ese camino "era imposible que prospere", de modo que la propuesta terminará presentándose como un proyecto de ley.

La intención de "revertir de plano" la ley kirchnerista

El segundo eje del paquete apunta a modificar la propia norma sancionada en pleno enfrentamiento entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín. Si bien tanto Mauricio Macri como el propio Milei ya habían dictado flexibilizaciones por decreto, el Presidente busca dar un paso más y "revertir de plano" el espíritu de esa legislación.

"Javier quiere liberar todo el esquema de medios y telecomunicación, quiere sacar todas esas regulaciones bolivarianas", explicó un integrante del gabinete, que amplió: "Quiere salir del concepto que marcaba la ley de medios K, era una locura. Quiere sacar todas las trabas que hay en el mercado, desregulando y sacando al Estado de lugares que no tiene que estar".

Las desregulaciones que prepara el Gobierno

Según supo MDZ, el fundador de La Libertad Avanza prevé un conjunto amplio de desregulaciones que afectan el corazón de la ley promovida por Cristina Kirchner.

Los cambios alcanzarían al sistema de licencias, a las fiscalizaciones que realiza el ENACOM, a las obligaciones de contenidos mínimos y a la disolución de algunas áreas, además de una reconfiguración integral del esquema de telecomunicaciones.

La meta del oficialismo es reducir al mínimo la presencia estatal en un sector que, durante años, fue escenario de la disputa política más intensa.