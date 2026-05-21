Javier Milei impulsará su propia Ley de Medios y los periodistas deberán presentar declaraciones juradas

En paralelo a los cuestionamientos diarios a la prensa, el presidente Javier Milei avanzó con un proyecto para reformar la Ley de Medios , la norma sancionada durante el mandato de Cristina Kirchner , en 2009. Se trata de un expediente que se encuentra en muy pocas manos en el Gobierno. Hay ministros y secretarios que no están ni al tanto de la idea del mandatario. Otros buscan evitar dar detalles, por temor a ser señalados.

De acuerdo con cuatro fuentes que consultó MDZ , las modificaciones que piensa el líder libertario ya fueron discutidas con algunos colaboradores muy cercanos, entre ellos con autoridades del Ministerio de Desregulación, y con sus dos equipos de legales.

El jefe de Estado se asesoró con la caputista María Ibarzabal Murphy , actual secretaria de Legal y Técnica; y con el karinista Juan Bautista Mahiques , ministro de Justicia, para las recomendaciones legales del proyecto.

El proyecto fue presentado a modo de título en la última reunión de la mesa política por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

En el primer gobierno de Cristina Kirchner, en 2009, se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Qué dice la "Ley de Medios" que propone Javier Milei

Hay dos conceptos claros acerca de este paquete de cambios que estudió el jefe de Estado. Por un lado, insistirá con su idea de que los periodistas sean declarados Persona Expuesta Políticamente (PEP), tal como ocurre con funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

De esta manera, deberán presentar regularmente su declaración jurada, entre otros controles que habitualmente se somete un miembro del gabinete.

“Son los primeros a los que no les cierra el blanco", afirmó Milei durante mayo, y agregó: "A mí me encantaría, si verdaderamente creen que son honestos, que ellos mismos presentaran un proyecto para ser personas políticamente expuestas y presenten su patrimonio".

El “León” buscaba originalmente implementarlo mediante una resolución, evitando de esa manera el Congreso. Sin embargo, sus expertos jurídicos le señalaron que “era imposible que prospere”. Finalmente, será presentado como un proyecto de ley.

Por otra parte, figuran las modificaciones a la propia ley implementada en medio del combate del kirchnerismo con el Grupo Clarín. Si bien Mauricio Macri y Milei ya decretaron flexibilizaciones de aquellas regulaciones, el presidente apuesta por “revertir de plano” el espíritu de esa ley.

“Javier quiere liberar todo el esquema de medios y telecomunicación, quiere sacar todas esas regulaciones bolivarianas”, afirmó un miembro del gabinete, quien agregó: “Quiere salir del concepto que marcaba la ley de medios K, era una locura. Quiere sacar todas las trabas que hay en el mercado, desregulando y sacando al Estado de lugares que no tiene que estar”.

El fundador de La Libertad Avanza prevé múltiples desregulaciones en el sistema de licencias, en las fiscalizaciones de ENACOM, en las obligaciones de contenidos mínimos, en la disolución de algunas áreas y en concentración de todo el esquema de telecomunicaciones, siendo el corazón de aquella ley promovida por CFK.