Cúneo buscó cubrirse en la Justicia tras viralizar audios privados de Javier Milei

Santiago Cúneo presentó una denuncia ante la Justicia luego de difundir supuestos audios íntimos del presidente Javier Milei. En su presentación, intentó encuadrar el caso como una posible filtración de información.

Santiago Cúneo realizó una presentación judicial vinculada a los supuestos audios íntimos filtrados del presidente Javier Milei, en una maniobra orientada a evitar posibles acusaciones por violación de la privacidad del mandatario tras haber difundido el material en redes sociales.

La denuncia fue presentada ante la Cámara Federal porteña y recayó en el juzgado del magistrado Ariel Lijo. En el escrito, el ex precandidato presidencial argumentó que las grabaciones podrían contener información sensible vinculada a “secretos políticos y militares”, una hipótesis que, según trascendió en ámbitos judiciales, fue considerada carente de sustento.

Cúneo sostuvo además que personas cercanas al entorno íntimo del Presidente habrían accedido al teléfono celular de Milei y obtenido información relacionada con cuestiones de seguridad y custodia. Con ese planteo buscó darle un marco institucional a una situación originada por la difusión pública de conversaciones privadas.

Los audios difundidos tendrían como protagonista a la modelo Rosemary Maturana, quien ya había sido mencionada en versiones mediáticas sobre la vida personal del jefe de Estado luego de su separación de Amalia 'Yuyito' González.

La presentación judicial volvió a colocar a Cúneo en el centro de la polémica. El dirigente acumula antecedentes de denuncias penales y controversias públicas, entre ellas una causa impulsada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas por expresiones antisemitas realizadas años atrás en medios de comunicación.