Axel Kicillof sigue agrandando el Estado y los libertarios estallaron: "Es para acomodar compañeros"

El relato de Axel Kicillof culpando a Javier Milei de ahogar financieramente la provincia , mientras pide asistencia para sostener áreas sensibles, choca de frente con el Boletín Oficial bonaerense. En las últimas horas se publicó el decreto de creación del “ Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC) ” poniendo a cargo a Ariel Sujarchuk , un intendente aliado al gobernador.

El flamante organismo, creado por el gobernador, funcionará bajo la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica comandado por Augusto Costa, el candidato de Kicillof para la Jefatura de Gobierno porteña.

La decisión de Kicillof contrasta con la realidad que viven la provincia de Buenos Aires y los municipios por la caída de la recaudación que condicionan los gastos corrientes de la gestión, potenciándose está situación con la falta de transferencias adicionales de parte del gobierno nacional. Un salvavidas que tuvo Kicillof del gobierno de Alberto Fernández, que le permitió “engordar” sin sobresaltos el estado provincial durante su primer periodo al frente de la provincia de Buenos Aires.

La nueva dependencia estatal cumple con los parámetros fijados por la gestión kicillof para agrandar la estructura estatal. El COPEC contará con mesas sectoriales, observatorios propios, articulaciones territoriales y estructuras de coordinación que cruzarán al sector público, privado y académico.

El flamante titular del nuevo organismo provincial será el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk , que será secundado por la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi, y el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero.

Ariel Sujarchuk Analía Melnik/MDZ

En la mesa chica que comandará Sujarchuk habrá además representantes de la Comisión de Investigaciones Científicas y de las cámaras empresariales.

Para quienes siguen a diario la disputa entre el gobernador y el kirchnerismo/La Cámpora, la movida de Kicillof es estratégica. Ariel Sujarchuk fue uno de los primeros intendentes del conurbano bonaerense que se sumó al MDF, el espacio fundado por el mandatario provincial. “Axel le está pagando a uno de sus principales aliados en la Primera Sección, y le está dando un mensaje a los otros intendentes que lo bancan ”, dijo a MDZ un “conocedor” de la interna peronista.

Los libertarios saltaron a la yugular

Tras la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, del decreto por el cual se crea una nueva dependencia pública, desde La Libertad Avanza salieron con los tapones de punta.

El encargado “del pase de facturas” fue Juan Esteban Osaba -mano derecha de Sebastián Pareja en la Legislatura bonaerense-, vicepresidente de la Cámara Baja provincial y es quién comanda el bloque de diputados Libertarios.

Con una buena dosis de ironía, le pegó al gobernador bonaerense en sus redes sociales: “Bien Axel, es por ahí. Con la Provincia prendida fuego, Kicillof creó el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanesOsaba/status/2057114706985308323?s=20&partner=&hide_thread=false Bien Axel, es por ahí.

Con la Provincia prendida fuego, Kicillof creó el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento.

Justo lo que necesitaban los bonaerenses: otra estructura política para seguir acomodando a los compañeros.

La casta bonaerense vive completamente… pic.twitter.com/lhDSdvXPMR — Juanes Osaba (@JuanesOsaba) May 20, 2026

Agregando: “Justo lo que necesitaban los bonaerenses: otra estructura política bancada con la plata de los contribuyentes para seguir acomodando a los compañeros”, disparó Juan Esteban Osaba, para rematar “la casta bonaerense vive completamente desconectada de la realidad”.

Qué función tendrá el nuevo ente estatal bonaerense

La función del nuevo organismo público bonaerense será elaborar diagnósticos, producción de informes, la creación de un nuevo Observatorio Provincial, el impulso de exportaciones y el diseño de recomendaciones para startups y clusters tecnológicos. Y para operativizar estos objetivos, el organigrama prevé abrir mesas específicas para sectores como software, biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial y el rubro audiovisual.

Fuentes consultadas en gobernación sostienen que el nuevo ente provincial busca "consolidar a la provincia de Buenos Aires como un polo de innovación y desarrollo tecnológico a nivel nacional y continental".

Eso sí, antes de que MDZ pregunte con qué recursos la provincia financiara el nuevo organismo, se apuraron en aclarar que el personal directivo trabajará “ad honorem”, esquivando el costo operativo y económico directo que tendrá montar y mantener mensualmente una nueva estructura estatal para la provincia de Buenos Aires.