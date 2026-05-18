Rappi y Uber en alerta: Axel Kicillof quiere regular las apps pero para la oposición es un "atentado al laburo libre"

Tal como lo anunció MDZ en Protesta de deliverys en la Legislatura bonaerense por proyecto de Ley que regula la actividad el gobierno de Axel Kicillof envió un proyecto de Ley para intervenir en las Apps de delivery y transporte, como Rappi , PedidosYa o Uber . El anuncio realizado por el ministro de Trabajo provincial Walter Correa, cosechó el rechazo de trabajadores de las aplicaciones y de legisladores opositores, especialmente libertarios.

A través del ministro de Trabajo, Walter Correa, en la habitual conferencia de prensa de los lunes del jefe de gabinete bonaerense Carlos Bianco; la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley que busca ejercer el "poder de policía laboral" sobre un sector que creció de manera exponencial bajo el radar de la informalidad.

"Ante la ausencia del Estado Nacional, la Provincia viene trabajando en el tema", disparó el titular del ministerio de Trabajo provincial durante el anuncio oficial. Dejando en claro que el gobierno de Kicillof va a contramano de la desregulación impulsada por Javier Milei desde Casa Rosada.

El ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa participo de la conferencia del jefe de Gabinete de Kicillof , Carlos Bianco, donde hizo el anuncio del proyecto de Ley para regular a los deliverys en la provincia de Buenos Aires

El anuncio no tardó en despertar fuertes críticas en la oposición, especialmente desde los bloques legislativos bonaerenses de La Libertad Avanza , que acusaron al gobernador de querer "asfixiar" las fuentes de trabajo privado con burocracia e impuestos encubiertos.

“Kicillof hace lo que mejor sabe. Con el verso del estado presente pone trabas disfrazadas de regulaciones; con el objetivo de crear una nueva estructura dentro del estado provincial”, dijo a MDZ una fuente consultada dentro del bloque de diputados de La Libertad Avanza.

Una mesa interministerial y una app que compite con el mercado

El corazón del proyecto para regular las Apps de Kicillof, es la creación de un “Plan Integral” y un “Registro Provincial” para los trabajadores de plataformas.

La coordinación estará a cargo del Ministerio de Trabajo bonaerense; se creará una Mesa Interministerial en la que tendrán silla las carteras de Salud, Seguridad, Transporte y Gobierno. Un despliegue de cinco ministerios provinciales para controlar una actividad que nació, justamente, de la flexibilidad digital.

La gran novedad tecnológica del esquema es el desarrollo de una aplicación móvil oficial vinculada a la App "Mi PBA", compatible con Cuenta DNI. A través de este "delivery estatal", la Provincia pretende que los repartidores se registren obligatoriamente para obtener datos estadísticos dinámicos.

Según el proyecto presentado por el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, la App del “delivery estatal” sumará un "botón de pánico" conectado con la cartera de Seguridad y un botón de emergencia sanitaria para accidentes viales. "Hoy en día estas empresas no plantean absolutamente nada con respecto a esto, hay una ausencia total", argumentó Correa para justificar la intervención digital del gobierno de Kicillof.

Carga para las empresas y la lupa sobre las "tiendas ocultas"

La iniciativa, que entraría por la Cámara Baja bonaerense, obliga a las empresas dueñas de las aplicaciones a abrir sus bases de datos e informar la cantidad exacta de trabajadores, sus horarios promedio y los ingresos medios que perciben.

Además, establece que las plataformas deberán contratar, a su exclusivo cargo; seguros que cubran muerte accidental, invalidez y asistencia médica farmacéutica para los repartidores durante toda la jornada laboral y los trayectos.

También estarán obligados a instalar lugares con condiciones mínimas de higiene, descanso, agua potable y resguardo seguro de herramientas. Deberán hacerlo en coordinación con municipios

Pero la intervención propuesta por Kicillof a las Apps no se queda solo en el software. El texto apunta directo a la infraestructura física de las empresas, ordenando inspecciones rigurosas y la georreferenciación de las denominadas "tiendas invisibles" o dark stores, que son los centros de almacenamiento ocultos donde arman los pedidos. Según la fundamentación oficial, estos lugares funcionan en un "total anonimato" que desde el ejecutivo bonaerense planean quebrar con inspectores de carne y hueso.

La furia libertaria: "Quieren inventar cajas donde hay laburo libre"

La reacción de la oposición en la Legislatura bonaerense fue inmediata y feroz. Desde los bloques de La Libertad Avanza y sectores duros del PRO ven en esta iniciativa un intento solapado de "estatizar" y "sindicalizar" un modelo de negocios cuya principal virtud es la libertad de horarios.

Los legisladores libertarios preparan el terreno para dar batalla en la Legislatura bonaerense, denunciando que el registro obligatorio de Kicillof es el paso previo para cobrar nuevas tasas o forzar una afiliación gremial encubierta que destruirá miles de puestos de trabajo.

Protesta de deliverys en la Legislatura bonaerense por proyecto de Ley que regula laactividad Foto: MDZ Protesta de deliverys en la Legislatura bonaerense en el 2023 por un proyecto de Ley que buscaba regular la actividad Foto: Jose Luis Carut MDZ

"El gobernador no genera un solo empleo genuino en el sector privado y ahora quiere destruir y regular el único refugio que encontraron miles de bonaerenses para subsistir frente a la crisis", afirmaron fuentes libertarias.

Operativo seducción a deliverys con beneficios del Banco Provincia

Desde Gobernación insisten en que el proyecto no busca un blanqueo laboral ni una relación de dependencia tradicional; sino establecer "un piso mínimo" de protección frente a la alta siniestralidad vial del sector.

Y para seducir a los repartidores, el proyecto promete convenios con el Banco Provincia de Buenos Aires para otorgar descuentos en repuestos, lubricantes y cascos a quienes se anoten en la App oficial.

El proyecto del ejecutivo bonaerense estaría encuadrado dentro de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero para la oposición el exceso de controles del gobierno de Kicillof, podría terminar en el éxodo de las Apps de delivery y transporte del territorio provincial.