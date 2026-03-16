El negocio del delivery se expande: el modelo de Atomic Kitchens de franquicias digitales y cocinas ociosas

El crecimiento del delivery abre nuevas oportunidades de negocios, fundamentalmente en el sector gastronómico . Pero también presenta desafíos en materia de rentabilidad, operación y gestión de datos, variables en la que es especialista la startup Atomic Kitchens que desarrolló un modelo de franquicias digitales que busca aprovechar la capacidad ociosa de las cocinas existentes para aumentar ventas y rentabilidad.

La empresa fue fundada y dirigida por Uriel Krimer y actualmente opera en Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Panamá, República Dominicana, México y Colombia, donde impulsa una red de marcas gastronómicas diseñadas exclusivamente para delivery.

El modelo consiste en operar a traves de marcas virtuales, provistas y monitoreadas por Atomic, pero que son producidas en cocinas ya existentes. La diferencia es que se comercializan únicamente a través de aplicaciones de reparto.

De esta manera el consumidor final compra marcas de hamburguesas, sushi, poke o comida mexicana, entre otras, estandarizadas y probadas comercialmente, pero cocinadas en espacios independientes en cocinas que pueden o no tener otro tipo de negocioas en marcha.

La propuesta de Atomic se apoya en el análisis de datos del mercado de delivery. La empresa utiliza información sobre hábitos de consumo, ticket promedio, conversión de ventas y comportamiento por zonas para diseñar marcas y menús optimizados para las plataformas digitales. Con esa información, la compañía desarrolla conceptos gastronómicos que luego franquicia a restaurantes que tienen capacidad ociosa. El objetivo es que esos locales puedan generar ventas adicionales utilizando la misma infraestructura: cocina, personal, alquiler y servicios.

“En todo el mundo hay cocinas que tienen capacidad ociosa. Nuestro modelo consiste en franquiciar marcas digitales a esos locales para que puedan vender más con la misma estructura”, explicó Krimer durante una exposición en un encuentro del sector de delivery.

Según el empresario, el modelo permite rápidamente a un restaurante laumentar su facturación alrededor de 40% sin incrementar costos fijos, así la rentabilidad del negocio mejora significativamente.

El modelo tuvo una rápida expansión en América Latina. La empresa cuenta con más de 900 franquicias activas de sus marcas virtuales y una red de cientos de cocinas asociadas en distintos países de la región.

El sistema ya gestiona más de 2 millones de pedidos por año y un volumen bruto de ventas que supera los US$ 20 millones, cifras que reflejan el crecimiento del negocio de las marcas digitales dentro del ecosistema del delivery.

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Baja inicial inversión

Una de las características que impulsa la expansión del modelo es la baja inversión requerida para los franquiciados. A diferencia de una franquicia gastronómica tradicional, los nuevos franquiciados cuentan ya con la infraestructura necesaria para operar por lo que la inversion es tendiente a cero, ya que normalmente el local utiliza su cocina, su equipamiento y su personal existente.

Atomic se encarga de desarrollar el menú, gestionar las plataformas de delivery, definir precios, administrar el catálogo digital y ejecutar las campañas de marketing dentro de las aplicaciones. El restaurante, por su parte, se concentra en la producción y en la operación de la cocina.

De acuerdo con datos presentados por la empresa, el impacto económico puede ser significativo para los locales que incorporan el modelo. Hay casos de restaurantes que facturaban alrededor de $50 millones mensuales y, tras sumar marcas digitales, pasaron a $70 u 80 millones por mes. Las ventas adicionales pueden generar márgenes cercanos al 25%, ya que los costos fijos —como alquiler, servicios o personal— ya están cubiertos por el negocio principal del local.

La expansión del negocio del delivery

Krimer fue el promotor de la primera exposición de empresas ligadas al delivery de la Argentina, denominada Food Delivery Day y realizada el 11 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, donde Participaron más de 800 referentes del sector y con 1400 asistentes de las 24 provincias argentinas.

El sector está integrado en la Argentina por más de 70.000 empresas gastronómicas y generó ya más de 800.000 empleos, lo que la convierte en la cuarta industria que más empleo genera en el país.

“Food Delivery Day superó nuestras expectativas: recibimos a más de 1.400 personas. Muchos emprendedores gastronómicos viajaron desde distintas provincias y destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro. Unirnos como comunidad es clave para compartir experiencias, aprender unos de otros y seguir profesionalizando el sector para hacerle frente a los desafíos que ya forman parte de la industria”, dijo el empresario.

No obstante, plantea el CEO de Atomik Kitchens sobre el sector, para que el negocio sea rentable se debe sortear uno de los principales problemas del sector gastronómico en el canal digital que es la falta de gestión profesional de los costos.

"Muchos restaurantes venden grandes volúmenes a través de plataformas de reparto, pero no siempre conocen con precisión la rentabilidad de cada plato o el impacto de comisiones, promociones y descuentos", cuenta y plantea que es necesario poner foco en el análisis de métricas del delivery, el costeo de los productos y la optimización del menú en función de la demanda.

“El delivery puede ser rentable, pero hay que gestionarlo como una unidad de negocio profesional, con datos, métricas y estrategia”, señaló.