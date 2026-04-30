Cuáles son las empresas que buscan aprovechar el boom de la minería en Mendoza

La minería en Mendoza recobró interés desde que el Gobierno cambió el enfoque e impulsó la actividad con el Distrito Minero Malargüe y la aprobación de San Jorge en Las Heras. En ese camino hubo un avance en el pedido de propiedades mineras y también la aparición de nuevos actores. El cobre es el metal más buscado. Malargüe y Las Heras son las zonas más requeridas, aunque también aparecen cateos en San Rafael y hasta Tupungato, aunque con perfiles distintos.

Los pedidos de registro de propiedades mineras representan el primer paso de un largo camino hasta que un proyecto de exploración tome forma y, más aún, para que se convierta en una mina.

En los últimos días fueron oficializados pedidos de propiedades en los alrededores de San Jorge, un área minera que tiene potencial más allá de ese proyecto. Esos requerimientos van en sintonía con la idea del Gobierno de armar el Distrito Minero Mendoza Norte para enviar un paquete de proyectos de exploración a la Legislatura. Emularían lo ocurrido en Malargüe, aunque con algunas otras complejidades.

Una de las empresas que tiene foco en la zona es Andean, firma dedicada a la exploración. Esa empresa registró, por ejemplo, los proyectos “El Milagro” y “Hormiguero”, en la zona de influencia de San Jorge.

En Mendoza la minería es una actividad incipiente. San Jorge es una mina que podría comenzar a construirse el año que viene. Pero hay otras zonas de interés en los alrededores.

El avance de lo que podría ser la primera mina de cobre de la nueva era le da otro impulso. La zona no tenía interés hasta la década de los 90, cuando los expertos descubrieron que tenía un potencial importante para buscar y extraer cobre.

“El Cordón del Tigre, donde se encuentre la Estancia Uspallata … hasta la década de 1990 no fue tenido en cuenta como un ambiente favorable para la existencia de mineralizaciones metalíferas. Algunos descubrimientos han cambiado totalmente el concepto que se tenía. Tal vez el más importante fue el realizado en la mina San Jorge”, explicó el SEGEMAR en un informe realizado a pedido de la Provincia. Incluso ese tipo e formación está vinculado con grandes yacimientos de San Juan y Mendoza. “Por la misma época, dentro del mismo ambiente y bastante más al norte (en San Juan), se descubrió el yacimiento de oro y plata Casposo, y mucho más al sur, cerca de Agua Escondida (Malargüe, Mendoza), en un ambiente similar se descubrió el yacimiento de oro y plata La Cabeza o Don Sixto”, agregaron desde el organismo. .

Por eso las propiedades mineras que están en los alrededores de San Jorge cobran otro valor, así como otros de Las Heras. La propia empresa San Jorge, que fue la que generó los descubrimientos, tiene más de 70 propiedades mineras en la zona. Ese dato es relevante para el futuro de la mina, pues es habitual que mientras se ejecuta la explotación, se amplíen los trabajos de exploración para ampliar también las reservas y la vida de la mina. El caso de Uspallata es particular, pues San Jorge no explotará los óxidos, que requieren para su extracción realizar lixiviación, porque la ley 7722 lo prohíbe. Sí quedarán “almacenado” en una escombrera el material en bruto.

mapa segemar minería

Las similitudes geológicas con minas de San Juan quedaron registrados en los informes. “Geólogos de la mina Casposo, en la provincia de San Juan, nos informaron que, en base a los conocimientos que ellos adquirieron en Casposo habían ubicado al menos cuatro lugares de Mendoza donde, dentro del Grupo Choiyoi, se repetían las condiciones geológico estructurales favorables para la búsqueda de nuevos yacimientos”, dicen desde el SEGEMAR. Desde ese organismo destacan que en Las Heras hay otra zona de potencial ya probado y descubierto en la década de 1969. Se trata de Paramillos Sur y Norte.

Antes de la oficialización del Distrito Minero Malargüe, Las Heras era la zona de mayor interés. Había 136 propiedades con potencial para extraer cobre, cifra que puede crecer. Además, Minería ha comenzado a oficializar la caducidad de minas que no tuvieron actividad.

Nuevos actores

Desde que avanzaron los proyectos en Malargüe y se reactivó San Jorge hubo perdidos de propiedades mineras. Y también nuevos actores.

Otra empresa que tiene fuerte presencia en Las Heras es "Andean", firma dedicada a la exploración que promociona trabajos en la zona del Yalguaraz. Así, registró los cateos “Milagro” y “Hormiguero”, que está en la zona Yalguaraz, cerca de San Jorge.

En Las Heras el Gobierno emula lo realizado en Malargüe y presentará el distrito minero norte. La empresa estatal "Impulsa Mendoza" financia los trabajos de evaluación de impacto ambiental.

Los pedidos mineros se expanden más allá de esas áreas. La empresa Ontario INC, por ejemplo, hizo un pedido de exploración inicial en San Rafael, en un posible yacimiento llamado “Las Cabras”.

Malargüe sigue siendo el principal destino de los proyectos a futuro y aparecen nuevos actores. Es lo que ocurre con la empresa “Nat Science”, del empresario Joaquín Barbera. Esa empresa comenzó a incursionar en la minería y registró las propiedades “La Natalia”, “La Silvana” y “La Agustina”, con un área total de más de 27 mil hectáreas en total. De manera directa o asociados, hay empresarios que se acercan al rubro. La mayoría ven, en ese horizonte, la idea de ser proveedores de transporte, alimentos, gestión de recursos humanos y, previamente, asesoría jurídica, ambiental y de seguridad.

En el "boom" mendocino surgieron pedimentos en zonas que tienen menos aceptación social para la minería, como Tupungato. Allí, por ejemplo, un empresario ligado a los hidrocarburos solicitó un pedido de exploración minera para el proyecto “Cuyano Occidental”. En el pedido no se especifica qué tipo de mineral buscará. Desde el Ministerio de Energía explicaron a MDZ que sería para minerales de segunda y tercera categoría, al menos en principio.

El Gobierno de Mendoza apunta a que San Jorge comience a construirse el año que viene. La empresa está en la búsqueda de financiamiento y la aprobación del RIGI. El resto de los proyectos está en etapa preliminar, de exploración inicial, en el mejor de los casos, o de ordenamiento administrativo y ambiental.