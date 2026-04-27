Cuarenta empresas ya son parte del primer clúster minero-energético de Mendoza

Durante la mañana de este lunes, en la Legislatura de Mendoza se presentó oficialmente el Clúster de Proveedores de la Minería y Energía de Cuyo . Con la participación de ya 40 empresas, se trata de un espacio que busca fortalecer la competitividad de las compañías que busquen proveer bienes y servicios a los proyectos mineros y energéticos que se instalen en la provincia y en el resto de corredor andino.

Fue el 29 de octubre que el Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén, la Universidad Nacional de Cuyo y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Provincia de Mendoza (Asinmet) firmaron el compromiso de crear el primer clúster minero-energético de la provincia. A casi seis meses, aquel compromiso se concretó desde el punto de vista jurídico: 32 empresas ya efectivizaron su inscripción en una organización sin fines de lucro ante la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia y otras ocho harán lo propio en los próximos días.

Hasta la Legislatura Provincial llegaron el intendente de Guaymallén Marcos Calvente, los ministros de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y de Producción Rodolfo Vargas Arizu; el titular de Asinmet, Fabián Solís y representantes del INTI y de la UNCuyo. Todos fueron recibidos por la vicegobernadora Hebe Casado, el presidente provisional del Senado Martín Kerchner, y el titular de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi.

También estuvieron presentes representantes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) , que también se anotó en el objetivo de preparar a las empresas al desafío futuro de proveer bienes y servicios a un sector económico de alta exigencia en cantidad y calidad de bienes y servicios.

Lombardi, dio la bienvenida a la Casa de las Leyes, y recordó que el Gobierno nacional ha decidido que en su programa económico van a haber tres grandes motores de la economía: el campo, la minería y la energía. “Por supuesto que con Vaca Muerta, que la provincia tiene muchas cosas para hacer ahí; el otro motor, el de la minería, es un motor en el que Mendoza ha decidido avanzar. Si recordamos el discurso del año pasado, el gobernador Alfredo Cornejo, con una piedra de cobre, una botella de vino y agua, decía que Mendoza iba a avanzar en la explotación minera, iba a seguir haciendo los mejores vinos y también cuidar el agua. A un año de aquél discurso, podemos decir que hemos avanzado con muchos proyectos relacionados con la minería”.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, dijo que la competitividad de las empresas locales “es uno de los valores fundamentales que hacen elegible a la provincia para radicar inversiones. Esa competitividad se construye y se mantiene y nos desafía permanentemente. La competitividad no es algo que surja solamente del conocimiento, si bien es fundamental; no es algo que surja tampoco solamente del mercado. Tampoco es algo que surja solamente de las políticas públicas. Es algo que surge de la sinergia entre todos estos aspectos y es en eso de lo que estamos trabajando con esta iniciativa. Celebro esa visión estratégica del departamento de Guaymallén, y a las más de 30 empresas que se están autodesafiando a crecer y a ponerse a la altura”.

Clúster minero 3

El titular de Asinmet, Fabián Solís, agradeció a todos los participantes del Clúster, por llegar a esta instancia, para luego señalar que las empresas tienen “el deber de asociarnos y vincularnos entre nosotros, con el sector académico, con las escuelas técnicas vincularnos con los privados para generar un gran motor de crecimiento. Pero principalmente tenemos la obligación de vincularnos con la sociedad para generar los puestos de trabajo que tanto necesita”.

Luego, Julio Totero, también de Asinmet, recordó que esta iniciativa nació hacer varios meses y que “en la planificación que traíamos desde el año pasado, pensábamos que en el mes de abril teníamos que terminar con el equipo conformado. Hoy componen un clúster más de 32 empresas; teníamos ese objetivo y hoy lo estamos cumpliendo”.

Luego, Totero explicó que el clúster “no es una simple asociación de empresas. Es el Estado participando como articulador y la academia y el sector científico y tecnológico como soporte para que las empresas puedan integrar la cadena de valor actual del petróleo y la minería, pero también a las cadenas de valor futuras. Hoy, desde el punto de vista jurídico queda cerrada la primera etapa, que es la presentación de 32 empresas ante la Dirección de Personas Jurídicas, donde cada una de las empresas presentó toda la documentación exigible por ley para que esto se transforme en una organización civil sin fines de lucro con su personería jurídica”.

Totero cerró señalando que las empresas que componen el cluster no se circunscriben sólo a la metalmecánica. “Un objetivo que tenemos en el mediano plazo, no es solamente prepararnos para la minería de Mendoza. Las empresas del clúster se van a preparar para la minería del país, para la minería de Chile, para la minería de Perú, para la minería de todos nuestros alrededores. Por eso es que es muy importante la articulación con el Estado y la articulación con el sector científico y académico”.

Clúster minero 4

El intendente Marcos Calvente dijo que “lo que tiene que ocurrir para garantizar el éxito es que seamos la mayor cantidad de instituciones públicas y privadas. Así que las puertas están abiertas no solo a sectores, a pymes de determinados sectores industriales, como la metal mecánica, sino también la logística, productores o generadores de insumos, servicios. Las minerías es por lejos el sector que demanda mayor cantidad de servicios e insumos y esa demanda se da en escala, en grandes cantidades y con muchísima confiabilidad”.

Luego el jefe comunal de Guaymallén explicó que “la minería es uno de los sectores económicos más rigurosos, más auditados. Y ese estándar es trasladado a todos los proveedores. Por eso este clúster busca preparar el ecosistema productivo y económico de la provincia para estar a la altura de las necesidades que nos va a plantear ese sector de la economía”.

“El ciclo de vida tiene una etapa inicial que es de la exploración, caracterizado por alta inversión económica y poco uso de la mano de obra. La segunda etapa es la construcción, con volúmenes enormes de inversión y una alta demanda de mano de obra; la última etapa es la producción, nuevamente con grandes inversiones y con una alta demanda en insumos. Para la etapa dos y tres, Mendoza tiene que estar preparada. La herramienta para que estemos preparados para dar respuestas a las necesidades de ese sector económico, entendemos que es este clúster”, cerró Calvente.

Clúster minero 1

Juan Carlos Najul, subgerente operativo regiones Cuyo y Centro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), explicó que el organismo que depende del Ministerio de Economía de la Nación, “ha fijado entre sus prioridades a la minería como un vector estratégico para el desarrollo de las propias capacidades del Instituto. Estamos en una reconfiguración y adaptación a una nueva economía en Argentina y para el INTI es fundamental porque permite agrupar, sistematizar, ordenar las demandas, ser eficientes y ser eficaces en los procesos de transferencia y apropiación de las nuevas tecnologías que la industria requiere para cumplir estándares de las operadoras mineras y de los gobiernos locales. La industria minera ofrece oportunidades para incorporar más tecnología, para que nuestra industria avance en la estructura de valor de esas cadenas productivas”.

Desde el equipo de Vinculación del Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, Roque Danna dijo que “el recurso humano participante en este clúster son personas especialistas vinculadas con minería, como la Ingeniería, el Derecho y las Ciencias Sociales. Tenemos una facultad que ya viene trabajando hace mucho en temas de minería como es la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, en San Rafael, o la Facultad de Ciencias exactas, que presentará próximamente la diplomatura en perforación diamantina; la Facultad de ingeniería, que está ha terminado de aprobar una carrera de grado en energía, conteniendo dentro de sí aspectos como el petróleo, la minería y la energía eléctrica. Estos procesos de transformación en la Universidad tienen que ver con acompañar este proceso”.

Para cerrar la presentación, la vicegobernadora Hebe Casado retomó el aspecto de la demanda de recursos humanos de la minería y la energía. “Yo no tengo miedo por el capital humano en la provincia. Creo que nuestras universidades, lo digo con orgullo como egresada de la UNCuyo, van a ser grandes proveedoras de capital humano para tanto la energía como la minería y también nuestros institutos terciarios, nuestras escuelas técnicas”.

“Cuando hablamos de minería, es una de las actividades económicas más diversas en cuanto a cantidad de proveedores que requiere: desde el que hace las viandas, la logística, la construcción de rutas, el médico laboral, el enfermero, el ingeniero, el técnico, tornero. Es tan amplia esa red que se genera por debajo de la minería y de la energía que todos pueden ser parte de la misma. Pero para eso hay que estar preparados y para estar preparados necesitamos tener normas para poder ser proveedores de una industria que es tan exigente en cuanto a cumplimiento medioambiental y otro tipo de cumplimientos”.