Las fusiones y adquisiciones de empresas crecieron en 2025 y superaron los US$8.500 millones

El mercado de compra y venta de empresas en Argentina tuvo un 2025 productivo con un fuerte salto en el valor de las operaciones. Según un informe de KPMG , el total transaccionado en fusiones y adquisiciones alcanzó los US$8.500 millones, lo que representa un incremento interanual del 63%, mientras que el número de operaciones superó las 100, con una leve suba del 1% frente al año anterior.

El relevamiento destaca que la actividad estuvo condicionada por la volatilidad financiera y la incertidumbre política durante gran parte del año. Sin embargo, hacia el último trimestre se registró un cambio de expectativas tras el resultado electoral favorable al gobierno de Javier Milei, lo que contribuyó a mejorar el clima de negocios.

El informe subraya que el foco de las transacciones fue principalmente estratégico, orientado a la expansión hacia nuevos sectores y mercados. En ese marco, los inversores corporativos lideraron la actividad, mientras que los fondos de capital privado mantuvieron una postura más selectiva.

Entre las principales operaciones del año se destacaron adquisiciones de gran escala. La petrolera Vista Energy concretó la compra del 100% de los activos de Petronas por US$1.500 millones. En el sector tecnológico, Prosus adquirió Despegar.com por US$1.700 millones, mientras que Telecom Argentina compró la operación local de Telefónica por US$1.200 millones.

Estas operaciones superiores a los US$1.000 millones marcaron una tendencia que, según los analistas, podría profundizarse durante 2026.

Del total de 103 transacciones registradas, 57 fueron de origen local, 11 tuvieron alcance regional y 35 correspondieron a inversores internacionales, principalmente de Estados Unidos y Brasil.

Las operaciones entre actores argentinos crecieron de 25 en el primer semestre a 32 en el segundo, con un valor total de US$ 3.750 millones. El informe también detecta un incipiente retorno del interés extranjero: cerca de la mitad de los inversores internacionales que participaron en 2025 lo hicieron por primera vez en el país, lo que podría anticipar un mayor flujo de capitales en los próximos años. A su vez, se observó una desaceleración en la salida de multinacionales, tendencia que venía marcando años anteriores.

“Durante el año 2025, la fuerte incertidumbre política y la volatilidad financiera condicionaron el ritmo de la actividad, que mostró señales positivas, aunque limitadas por el contexto local. Hacia el último trimestre del año, se consolidó un clima de mayor optimismo tras el resultado electoral favorable al actual gobierno, fortaleciendo la percepción de un horizonte económico más previsible y orientado al mediano plazo”, señala Andrea Oteiza, socia a cargo de Deal Advisory de KPMG Argentina.

En tanto, Ramiro Isaac, director de M&A Debt Advisory de KPMG Argentina, planteó que “para 2026 esperamos un escenario más dinámico en materia de inversiones y transacciones con un mayor protagonismo de capitales extranjeros derivado del creciente interés por Argentina desde el inicio del proceso de reformas estructurales impulsado por el gobierno de Javier Milei. Si bien el nuevo contexto geopolítico global implica una fuente de vulnerabilidad adicional para un país que se encuentra en proceso de estabilización como Argentina, la actividad en sectores vinculados a la explotación de recursos naturales estratégicos, particularmente energía y minería, se intensificará a partir de la aprobación de los proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, junto a los programas de concesiones y privatizaciones, podrá ser un vector de recuperación del sector de la construcción retraído durante los últimos dos años por la racionalización de obras públicas financiadas por el estado nacional”.

Energía y recursos naturales, en el centro de la escena

A nivel sectorial, las industrias vinculadas a la energía y los recursos naturales concentraron la mayor cantidad de operaciones. Este dinamismo está asociado, en parte, a los incentivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que impulsa proyectos de gran escala. Según el informe, esta tendencia podría profundizarse en 2026, especialmente en áreas como minería y energía, donde Argentina presenta ventajas comparativas a nivel global.

Este nuevo escenario impactó particularmente en los fondos de Private Equity, que redujeron la cantidad de transacciones pero aumentaron el tamaño promedio, priorizando inversiones con fundamentos más sólidos y menor exposición a riesgos.