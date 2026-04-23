Pluspetrol busca adherirse al RIGI con una inversión de US$ 12.000 millones en Vaca Muerta

La petrolera Pluspetrol formalizó su solicitud para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un ambicioso proyecto de US$ 12.000 millones destinado al desarrollo del bloque Bajo del Choique – La Invernada, en Vaca Muerta, provincia del Neuquén. La iniciativa, en asociación con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), apunta a consolidar la expansión de la producción de hidrocarburos no convencionales.

El plan prevé alcanzar una producción de hasta 100.000 barriles diarios de petróleo mediante la construcción de cuatro plantas de procesamiento, la instalación de ductos de evacuación y la perforación de más de 600 pozos a lo largo de 25 años. Se trata de uno de los proyectos más relevantes presentados bajo el régimen, tanto por su escala como por su horizonte de desarrollo.

La iniciativa se ejecutará en dos etapas. En una primera fase, la compañía se enfocará en la zona sur del área, con el objetivo de alcanzar una producción de 50.000 barriles diarios y 6 millones de metros cúbicos de gas por día, mediante la construcción de dos plantas y la infraestructura asociada. En una segunda etapa, el desarrollo avanzará sobre la zona norte, replicando niveles de inversión similares para duplicar la capacidad productiva y alcanzar el pico estimado de 100.000 barriles diarios y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas.

Desde la compañía destacan que el proyecto no solo permitirá incrementar la producción, sino también fortalecer la infraestructura energética, con impacto directo en la cadena de valor regional, especialmente en la localidad de Rincón de los Sauces. En ese sentido, la inversión apunta a dinamizar la economía local y generar empleo en el norte neuquino.

La presentación al RIGI marca un paso estratégico para Pluspetrol, que busca consolidarse como uno de los principales productores de petróleo y gas del país, en un contexto de expansión de Vaca Muerta como polo energético clave.