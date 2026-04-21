RIGI: cuántos dólares ingresaron a la economía por los proyectos aprobados

Mientras aún se encuentran varios proyectos en espera de ser aprobados, el flujo de dólares provenientes del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ( RIGI ) comenzó a crecer, de acuerdo a datos del Banco Central ( BCRA) .

Según cifras oficiales, el monto neto del flujo de divisas del RIGI ascendió a US$762 millones hacia finales de marzo de 202, a partir de un ingreso bruto de US$1.205 millones y salidas por US$452 millones. Los datos fueron presentados durante una presentación del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, ante inversores en Washington.

El equipo económico busca continuar con la aprobación de los proyectos que faltan y que esos dólares permita no sólo reactivar la economía y extender la pax cambiaria.

"Ya se están desembolsando las entradas de divisas procedentes de la inversión extranjera directa relacionada con proyectos aprobados por RIGI a largo plazo", señaló el informe del BCRA.

dolares-rigi-bcra Ingreso de dólares provenientes del RIGI. BCRA

"La financiación de la IED y la repatriación de capitales residentes/ahorros internos tendrán prioridad sobre la financiación de la deuda pública como pilares de la financiación de la balanza de pagos", añadió el documento oficial.

Los proyectos del RIGI

Hast el momento son 13 los proyectos aprobados dentro del esquema y totalizan US$18.350 millones.

El miistro de Economía, Luis Caputo, se refirió a los incentivos otorgados a las grandes inversiones a través del RIGI, que permitieron que se presenten 35 proyectos por un total de más de U$S80.000 millones. "La tercera parte de estos proyectos ya han sido aprobados, por un valor de más de U$S28.000 millones. Son inversiones que se van a traducir en cientos de miles de puestos de trabajo y va a dar lugar a un crecimiento sostenido en el largo plazo", dijo.