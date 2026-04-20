Exportaciones récord en marzo: crecieron más de 30% y el superávit comercial superó los US$ 2.500 millones

El comercio exterior argentino registró en marzo de 2026 un desempeño destacado, impulsado por un fuerte salto en las exportaciones que alcanzaron un máximo histórico. Según los datos oficiales, las ventas al exterior totalizaron US$ 8.645 millones, lo que representó un incremento interanual de 30,1%.

El crecimiento estuvo explicado principalmente por un aumento de 25,3% en las cantidades exportadas, acompañado por una suba de 3,9% en los precios. En términos desestacionalizados, las exportaciones avanzaron 19,8% respecto de febrero, mientras que la tendencia-ciclo mostró una mejora de 1,2%.

En paralelo, las importaciones sumaron US$ 6.122 millones, con una suba interanual más moderada de 1,7%. En este caso, el incremento respondió exclusivamente a una suba de precios de 5,8%, ya que las cantidades importadas registraron una caída de 3,7%. En la comparación mensual, tanto la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo mostraron leves avances de 0,4% y 0,2%, respectivamente.

Como resultado de esta dinámica, la balanza comercial arrojó un superávit de US$ 2.523 millones, lo que implicó una mejora de US$ 1.899 millones frente a marzo de 2025. De esta manera, el saldo positivo se mantiene por vigésimo octavo mes consecutivo. El intercambio total —que incluye exportaciones e importaciones— alcanzó los US$ 14.766 millones, con un crecimiento de 16,6% interanual.

Exportaciones para todos

Todos los grandes rubros exportadores mostraron subas en comparación con el mismo mes del año anterior. Los productos primarios lideraron el crecimiento con un aumento de 56,2%, impulsados por una fuerte expansión en las cantidades, especialmente en el segmento de cereales.

Las manufacturas de origen industrial (MOI) crecieron 26,4%, con incrementos tanto en precios como en volúmenes. Por su parte, los combustibles y energía alcanzaron US$ 1.235 millones, el valor más alto registrado para este rubro, con un avance de 23,2% interanual, traccionado por mayores exportaciones de petróleo crudo y carburantes.

En tanto, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) sumaron US$ 2.659 millones, con una suba de 18,9%, apoyada en mejoras tanto de precios como de cantidades. En conjunto, los diez principales productos exportados concentraron el 56,4% de las ventas externas.

Importaciones con comportamientos dispares

En el caso de las importaciones, se observaron variaciones heterogéneas según el uso económico. El mayor crecimiento se registró en el rubro “Resto”, que incluye envíos por courier, con un salto de 105,9%.

También se destacó el incremento en alimentos y bebidas básicos para la industria, que subieron 61,7%, mientras que los bienes intermedios crecieron 10,2% y los bienes de consumo avanzaron 6,6%. Por el contrario, se registraron caídas en piezas y accesorios para bienes de capital, así como en combustibles y lubricantes.

A pesar del fuerte resultado comercial, los términos del intercambio mostraron un deterioro de 1,8% interanual. Esto se explicó por un mayor incremento en los precios de las importaciones (5,8%) frente a los de las exportaciones (3,9%), lo que implicó una pérdida estimada de US$154 millones en el período analizado.

Relación con socios comerciales

En cuanto a los principales destinos y orígenes del comercio, se destacaron superávits con el “Resto de ALADI”, ASEAN e India, mientras que los déficits más significativos se registraron con China y el Mercosur.

El bloque regional fue el principal socio comercial, con un intercambio total de US$ 3.526 millones. Las exportaciones hacia el Mercosur representaron el 18,1% del total, con Brasil como principal destino, concentrando más del 70% de los envíos.

A nivel bilateral, Brasil se mantuvo como el principal comprador de productos argentinos, impulsado por las ventas de manufacturas industriales, especialmente vehículos y productos agroindustriales.

El desempeño de marzo consolida la tendencia positiva del sector externo, con exportaciones en niveles récord y un superávit sostenido, aunque con señales de presión en los precios relativos del comercio internacional.