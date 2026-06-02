Mendoza exporta por debajo del nivel nacional: cuánto debería vender al exterior para alcanzarlo

Recientemente el Concejo Empresario Mendocino (CEM) elaboró un informe en el que pone bajo la lupa cómo evolucionaron l as exportaciones de Mendoza durante la última década. En ese maco, los resultados no fueron alentadores: la provincia perdió terreno frente a otras regiones del país.

De acuerdo al informe del CEM , en 2025 Mendoza exportó bienes por US$1.538 millones, una cifra que representa una caída del 4% con respecto a 2024. Si bien dicho desempeño se ubica un 6% por encima del promedio de la última década, todavía está lejos del récord histórico alcanzado en 2012, cuando las ventas externas llegaron a US$1.806 millones.

En términos reales, si se considera la inflación internacional, en 2025 las exportaciones mendocinas fueron 15% menores a las de 2015, y estuvieron un 12% por debajo del promedio registrado en la última década.

El desempeño de Mendoza dentro del mapa nacional

Más allá de los números de las exportaciones totales, si se pone el foco en la comparación con otras provincias argentinas, el panorama es, cuando menos, llamativo: Mendoza apenas representó el 1,8% de las exportaciones argentinas durante 2025, cifra por debajo del 2,2% que había promediado durante la última década.

Posición de Mendoza en las exportaciones argentinas

Si bien Mendoza se encuentra en el noveno lugar de las provincias exportadoras, el desempeño per cápita recién la ubica en el puesto 17. En este último aspecto el informe expone que en 2025 Mendoza tuvo exportaciones equivalentes a US$751 por habitante, algo menos de la mitad del promedio registrado en Argentina, que fue de US$1.522.

exportaciones per capita Mendoza vs Argentina última década

Cuánto debería haber exportado Mendoza para alcanzar el promedio nacional

En ese marco, si se toman como referencia los datos expuestos por el informe, que a su vez utiliza como fuentes informaciones proporcionadas por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), se puede hacer una proyección de cuánto debería exportar Mendoza para ubicarse en el promedio nacional.

Así, para alcanzar las cifras promedio, la provincia debería haber exportado aproximadamente US$3.850. Es decir, US$2.312 más de lo que realmente vendió al exterior. "Mendoza debe aumentar sus exportaciones por habitante y, para ello, debe sumar complejos exportadores de escala que permitan generar un salto significativo en nuestro comercio exterior, pero también en nuestra matriz productiva", señala el informe del CEM.

Exportaciones per cápita Mendoza 2025

Las medidas para recuperar terreno

Un aspecto clave que remarca el estudio es que con la vitivinicultura ya no alcanza. Si bien dicho sector continúa siendo uno de los principales motores económicos de Mendoza, el CEM remarca la necesidad de diversificar la matriz productiva. "A la vitivinicultura, la agroindustria y el turismo -sectores históricamente generadores de divisas- deben sumarse nuevas actividades capaces de aportar mayor escala, dinamismo y diversificación", señala el informe.

El texto remarca que, ante las condiciones de estabilidad macroeconómicas, Mendoza está ante un escenario propicio para crecer en el mapa de exportaciones. Para ello, se expone la necesidad de "avanzar en infraestructura y logística, ampliar el acceso al financiamiento, promover nuevos sectores exportadores y consolidar condiciones que favorezcan la inversión y la integración al comercio global". "Con más de una década de bajo desempeño exportador, el desafío es claro: volver a crecer", concluye el CEM.