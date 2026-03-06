Fuerte caída del comercio bilateral con Brasil por el desplome de las importaciones

El comercio bilateral con Brasil registró en febrero una fuerte caída, aunque con una leve mejora en el balance para la Argentina . La baja más pronunciada llegó por el lado de las importaciones lo que permitió reducir el déficit comercial frente al principal socio del Mercosur.

Según un informe de la consultora Abeceb , el segundo mes del año cerró con un déficit comercial de US$207 millones, por debajo del saldo negativo de US$384 millones registrado en febrero de 2025. La mejora del resultado respondió principalmente a la caída de las importaciones desde Brasil, que retrocedieron 26,5% interanual, mientras que las exportaciones argentinas al país vecino se contrajeron 19,4%.

A pesar de la reducción del rojo comercial, el intercambio bilateral mostró un fuerte deterioro. El flujo comercial total entre ambos países cayó 23,5% interanual y se ubicó en US$1.907 millones, marcando su peor desempeño desde 2024.

En el acumulado del primer bimestre, el déficit bilateral alcanzó los US$356 millones, lo que representa una mejora de US$355 millones frente al mismo período del año pasado, cuando había sido de US$711 millones.

Las importaciones argentinas desde Brasil totalizaron US$1.057 millones en febrero, con una contracción de 26,5% interanual. Se trata de la caída más pronunciada desde julio de 2024 y del cuarto descenso consecutivo, en una tendencia que comenzó a acelerarse desde noviembre del año pasado.

La principal explicación de la baja fue el desplome de las compras del sector automotriz. En total, las importaciones se redujeron en US$382 millones, de los cuales US$284 millones —equivalentes al 74% de la caída— correspondieron a este rubro.

Dentro del sector se destacaron fuertes retrocesos en vehículos de carretera, que cayeron 64,3% interanual hasta US$23,4 millones. También disminuyeron 51,4% las compras de vehículos para transporte de mercancías, que sumaron US$42,8 millones.

En tanto, las importaciones de automóviles para transporte de pasajeros retrocedieron 43,6% hasta US$164,3 millones, mientras que las adquisiciones de partes y accesorios para vehículos bajaron 30,9%, ubicándose en US$99,5 millones.

En contraste, algunos segmentos del sector metalúrgico mostraron una dinámica positiva. Las compras de óxido de aluminio aumentaron en US$16,8 millones, mientras que las importaciones de barras y perfiles de hierro y acero crecieron 142,8% interanual hasta US$9,1 millones. También se registraron subas en aluminio y mineral de hierro. En conjunto, estos rubros sumaron US$38,4 millones adicionales y compensaron alrededor del 10% de la caída total de las importaciones.

Las compras vinculadas a energía también retrocedieron con fuerza. Las importaciones de aceites combustibles derivados del petróleo se desplomaron 76,1% interanual y totalizaron apenas US$7,4 millones.

Exportaciones también en retroceso

Las exportaciones argentinas a Brasil alcanzaron los US$ 850 millones en febrero, lo que representó una caída de 19,4% en la comparación interanual. De este modo, acumulan siete meses consecutivos de retrocesos y registran sus contracciones más profundas desde 2024.

La baja estuvo impulsada principalmente por el agro y la industria automotriz. En el caso del sector agropecuario, las exportaciones de trigo se redujeron 67,5% interanual y sumaron US$38,6 millones, mientras que las ventas de cebada sin moler se desplomaron 84,7% hasta US$3,7 millones.

Este retroceso se explica, en gran medida, por la mayor oferta interna en Brasil tras su propia cosecha, lo que saturó el mercado regional y llevó a que parte de los envíos argentinos se redirijan hacia destinos alternativos, como el Sudeste Asiático.

El sector automotor también registró un desempeño negativo. Las exportaciones de vehículos para transporte de mercancías cayeron 27,1% interanual hasta US$165,9 millones, mientras que los envíos de automóviles para transporte de pasajeros descendieron 28,6%, totalizando US$103,5 millones.

Este comportamiento estuvo vinculado a una menor producción en terminales automotrices locales, afectadas por paradas técnicas prolongadas destinadas a la readecuación de líneas de montaje. Entre los casos mencionados se encuentran las plantas de Stellantis en El Palomar y Renault en Córdoba.

En contraste, algunos rubros industriales mostraron un desempeño positivo. Las exportaciones de aceites crudos de petróleo crecieron en US$ 25 millones, lo que representó un aumento de 87% interanual.

También se destacaron las ventas de polímeros de etileno primarios, que aumentaron 24,1% hasta US$33,8 millones, y las exportaciones de productos químicos —como óxidos y sales de halógenos— que se expandieron 140,8% y alcanzaron US$15,1 millones. A su vez, los envíos de aluminio crecieron 25,8% interanual y totalizaron US$41,2 millones.

Perspectivas para 2026

De acuerdo con las proyecciones de Abeceb, el comercio bilateral podría mostrar una leve mejora en el saldo durante 2026. Este escenario estaría impulsado por una desaceleración relativa de la economía argentina frente a la brasileña, lo que tendería a moderar el crecimiento de las importaciones.

Además, se espera una mejora gradual en el balance del sector automotriz, en un contexto en el que el mercado argentino comienza a sustituir parte de los vehículos importados desde Brasil por unidades provenientes de otros orígenes, especialmente de China.

En este marco, la consultora anticipa que el déficit comercial bilateral —que en 2025 se ubicó cerca de los US$ 5.000 millones— podría mostrar una leve reducción a lo largo del año.