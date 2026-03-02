Comercio bilateral con China: récord de exportaciones e importaciones

El comercio bilateral entre la República Argentina y la República Popular China alcanzó en 2025 niveles históricos, con un fuerte protagonismo de la agroindustria y una creciente gravitación del litio. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario , elaborado por Guido D’Angelo y Emilce Terré, el gigante asiático se consolidó como el segundo socio comercial del país, sólo por detrás de Brasil con récords de importaciones y exportaciones .

Durante el último año, China fue destino del 11% de las exportaciones argentinas, que superaron los US$ 9.700 millones, el nivel más alto registrado hasta el momento. El 88% de esos envíos correspondió a productos agroindustriales, proporción que asciende al 93% si se toma el promedio del período 2020-2025. También registró el nivel más alto de importaciones con US$ 17.954 millones, lo que deja un déficit comercial bilateraal cercano a US$ 8000 millones.

En 2025, China volvió a posicionarse como el principal destino de los embarques argentinos de granos, aceites y harinas. En diez posiciones arancelarias clave, representó más de la mitad de las exportaciones nacionales.

El caso más emblemático es el de la carne bovina congelada sin deshuesar, donde el 96% de los embarques tuvo como destino el mercado chino. También absorbió el 93% de los envíos de cueros y pieles y de poroto de soja, el 91% del sorgo exportado y el 77% del carbonato de litio.

La dependencia también es significativa en otros rubros: China concentró el 74% de la lana esquirlada exportada, el 69% de la carne bovina congelada deshuesada, el 56% del pescado congelado, el 55% del aceite de maní y el 50% de la harina y pellet de carne.

En términos de valor, los complejos soja, carne y cueros bovinos, junto con el litio, explicaron el 85% de las exportaciones argentinas a ese destino. A su vez, sectores como el pesquero, avícola, lácteo, frutihortícola, tabacalero y forestal también encontraron en el mercado chino una plaza estratégica para su oferta.

A nivel regional, China fue el principal destino de las exportaciones de provincias como Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca y La Pampa. Además, se ubicó como segundo socio comercial de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, las tres jurisdicciones con mayor volumen exportador del país. El nodo portuario del Gran Rosario —Up River— volvió a desempeñar un papel central en la operatoria de embarques hacia Asia.

En el plano internacional, China reafirmó su peso como mayor exportador e importador de bienes del mundo. En 2025 concretó exportaciones por US$ 3.770 billones e importaciones por US$ 2.580 billones, con un superávit comercial cercano a los US$ 1.200 billones, el más alto de su historia.

En el rubro agroindustrial, sin embargo, el saldo fue deficitario: exportó por US$ 88.000 millones e importó por US$ 197.000 millones. El agro representó así cerca del 2% de sus ventas externas totales y el 8% de sus compras.

Importaciones de tecnología, autos e insumos para el campo

Del lado argentino, China fue en 2025 el segundo origen de importaciones, apenas 3% por debajo de Brasil. Entre ambos países concentraron el 48% de las compras externas nacionales.

Las importaciones desde el mercado chino estuvieron lideradas por computadoras portátiles, teléfonos celulares y sus partes, automóviles, motocicletas y componentes electrónicos como radios, televisores y monitores.

En el caso específico de la agroindustria, se destacaron las compras de fertilizantes por más de US$ 380 millones. Los productos fosfatados, como MAP y DAP, fueron los principales insumos adquiridos, fundamentales para sostener la productividad agrícola.

El elevado nivel de importaciones explica que la Argentina mantenga un déficit comercial con China desde 2008. Sólo en 2025, las compras superaron a las exportaciones en más de US$ 8.000 millones.

No obstante, el informe subraya que la ampliación de mercados y los avances sanitarios son claves para potenciar el vínculo bilateral. En 2025 se registraron progresivos embarques de trigo, maíz y harina de soja, que contribuyeron al récord exportador.

También resultó relevante la rehabilitación del comercio de carne aviar y la habilitación de nuevos productos cárnicos. En la agenda figuran, además, el seguimiento de la cuota de ingreso fijada por China y la firma de protocolos sanitarios para productos como afrechillo de trigo y legumbres.

Con un comercio bilateral en máximos históricos y una alta concentración en productos primarios y minerales estratégicos, la relación con China se consolida como un pilar estructural del comercio exterior argentino, aunque con el desafío pendiente de equilibrar la balanza y diversificar la oferta exportable.