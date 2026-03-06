El Banco Central determinó la tasa para juicios laborales: cómo hacer el cálculo online

Tras la promulgación de la reforma laboral que indica los valores correspondientes para los juicios laborales , el Banco Central dio a conocer la tasa pasiva sobre la que deben regirse, además de dar a conocer la serie histórica de tasa junto con una calculadora online para determinar los intereses de manera automática.

La serie publicada por el BCRA muestra el promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que las entidades financieras aplican a los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días.

Según lo comunicado por la autoridad monetaria, la base histórica de esta serie se inicia el 3 de junio de 1993 y se actualiza de manera diaria . El propósito es que los cálculos judiciales se efectúen con un indicador homogéneo y vigente en cada momento.

Con esta referencia, los tribunales y las partes implicadas en procesos laborales podrán determinar la actualización de los montos adeudados mediante una metodología común.

Cómo usar la calculadora online

Además de publicar la serie estadística, el BCRA habilitó una calculadora de intereses para juicios laborales. La herramienta permite estimar la actualización de un monto de manera automática.

Para utilizarla, el usuario debe ingresar dos datos básicos:

El monto inicial del reclamo.

El período de tiempo a considerar.

A partir de esa información, el sistema calcula el monto actualizado aplicando la tasa pasiva publicada por el organismo.