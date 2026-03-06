La construcción sigue creciendo pero la industria no logra repuntar

Luego de haber cerrado el 2025 con un crecimiento del 6,3%, la construcción inició el año con una suba de 1,2% contra enero del año anterior . En paralelo, la industria continúa retrotrayéndose y no logra avanzar : en enero cayó 3,2% interanual.

Los datos corresponden a los informes publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec ) . La industria sigue perdiendo y no logra remontar, siendo uno de los sectores más afectados por el modelo económico del Gobierno. A contramano se ubica la construcción, que inició el 2026 con una variación positiva.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) volvió a caer en enero (3,2%) contra el mismo mes del año anterior, aunque subió contra diciembre un 3,1%. El índice serie tendencia-ciclo registró una suba de 0,8% mensual.

Es la séptima caída consecutiva que registra el sector y sigue sin repuntar: julio (-0,7%), agosto (-4,2%), septiembre (-0,2%), octubre (-2,7%), noviembre (-8,8%), diciembre (-4%) y enero (-3,2%).

En cuanto a las divisiones, diez de las dieciséis subclases cerraron con variaciones negativas, agravando la situación del sector.

Uno por uno, los números de la industria:

Maquinaria y equipo: -20,2%.

Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -25,7%.

Prendas de vestir, cuero y calzado: -20,6%.

Otros equipos, aparatos e instrumentos: -22,1%.

Productos de caucho y plástico: -8%.

Productos de metal: -8%.

Productos textiles: -23,9%.

Alimentos y bebidas: -0,7%.

Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -5%.

Otro equipo de transporte: -8,4%.

Sustancias y productos químicos: -7,2%.

Productos minerales no metálicos: -4,3%.

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: -2,2%.

Productos de tabaco: 2,5%.

Madera, papel, edición e impresión: 0,2%.

Industrias metálicas básicas: 0,2%.

Construcción

El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró un aumento del 1,2% interanual. Medido contra diciembre, el ISAC registró una variación positiva cercana a cero, y el índice serie tendencia-ciclo mostró un avance de 0,8% respecto al mes anterior.

En cuanto a los insumos, cinco de los trece elementos subieron en enero: 60,5% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 16,9% en hormigón elaborado; 15,8% en artículos sanitarios de cerámica; 11,7% en placas de yeso; y 10,5% en pinturas para construcción.

Mientras que los ocho restantes quedaron por debajo en la medición interanual: -15% en cales; -14,9% en ladrillos huecos; -13,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; -10% en hierro redondo y aceros para la construcción; -9,6% en pisos y revestimientos cerámicos; -9,3% en yeso; -5,3% en cemento portland; y -4,1% en asfalto.

Uno por uno, los números de los insumos:

Resto de los insumos: 60,5%.

Hormigón elaborado: 16,9%.

Artículos sanitarios de cerámica: 15,8%.

Placas de yeso: 11,7%.

Pinturas para construcción: 10,5%.

Asfalto: -4,1%.

Cemento portland: -5,3%.

Yeso: -9,3%.

Pisos y revestimientos cerámicos: -9,6%.

Hierro redondo y aceros para la construcción: -10%.

Mosaicos graníticos y calcáreos: -13,3%.

Ladrillos huecos: -14,9%.

Cales: -15%.

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción muestran expectativas favorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período febrero-abril de 2026.

Obras privadas:

El 67,7% de las empresas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses.

El 16,7% estima que aumentará.

El 15,6% restante estima que disminuirá.

Obras públicas: