El Banco Central compró US$40 millones: ya superó el 30% de su meta anual

El BCRA busca garantizar la consistencia del esquema monetario mediante la acumulación de divisas, mientras las reservas totales se asientan en los US$46.004 millones pese a los vencimientos de deuda.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) culminó la semana con otra compra de dólares y superó el 30% de la meta que se comprometió a adquirir en el 2026. A su vez, las reservas internacionales volvieron a quedar por encima de los US$46 mil millones.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, la entidad financiera lleva comprados US$291 millones en marzo.

image La entidad liderada por Santiago Bausili este viernes adquirió otros US$40 millones y elevó las reservas hasta los US$46.004 millones, US$179 millones más que ayer. Lleva 43 ruedas consecutivas adquiriendo divisas.

De esta manera, el BCRA ya superó el 30% de la meta pactada para este año: desde el 5 de enero lleva adquiridos US$3.003 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Fueron US$1.134 millones durante enero, US$1.555 millones en febrero y US$291 millones en lo que va de marzo.

La meta del Banco Central Sobre el final del 2025, el Banco Central lanzó la “fase 4” del programa monetario en donde explicó los lineamientos que seguirá para conseguir una acumulación de reservas “consistente” durante el 2026.