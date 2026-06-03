El Banco Central cumplió la meta anual de compra de dólares en cinco meses y suma 100 ruedas seguidas

El BCRA superó los US$10.000 millones comprados en 2026 y completó el 100% del objetivo previsto para todo el año: Milei festejó las 100 ruedas en racha

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cumplió su objetivo de acumulación de divisas correspondiente a los primeros cinco meses del año. En la rueda de este miércoles, la entidad que conduce Santiago Bausili sumó US$43 millones, una operación que llevó el total comprado en 2026 a US$10.020 millones.

Pese a esas adquisiciones, las reservas internacionales brutas retrocedieron y se ubicaron en US$48.414 millones, US$13 millones por debajo del cierre de la jornada anterior. Con la compra de hoy, el organismo encadenó intervenciones positivas en las últimas 100 ruedas. En lo que va del mes, las adquisiciones netas alcanzan los US$ 273 millones.

En la comparación interanual, las reservas avanzan US$7.249 millones. En paralelo, el economista Federico Machado precisó a través de su cuenta de X que las reservas netas se encuentran actualmente en US$3.835 millones.

El Central cumplió la meta anual en apenas cinco meses La compra de US$43 millones de esta jornada permitió que el BCRA cruzara el umbral de los US$10.000 millones y completara el 100% del objetivo de acumulación de divisas previsto para todo 2026.

Las estimaciones oficiales del comienzo del año proyectaban un saldo neto de compras de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, un rango que dependía de la oferta de divisas y de la demanda de pesos en el mercado interno. La entidad monetaria terminó alcanzando el piso de esa proyección en tan solo cinco meses.