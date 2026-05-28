El Banco Central hizo su segunda mayor compra de dólares de 2026: las reservas superaron los US$48.000 millones

El Banco Central de la República Argentina alcanzó 96 ruedas consecutivas con saldo positivo en sus intervenciones cambiarias y consolidó una de las rachas compradoras más extensas de su historia. Este jueves, la entidad adquirió US$447 millones , en lo que representó la segunda compra diaria más alta de 2026 . Con ese resultado, el acumulado anual de adquisiciones de divisas superó los US$9.600 millones.

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA incorporó US$9.681 millones a sus reservas mediante operaciones en el mercado cambiario. Según los datos oficiales, la única jornada sin compras fue el 2 de enero.

Además, la compra de US$447 millones registrada este jueves quedó apenas por debajo de la mayor adquisición diaria del año, ocurrida el 10 de abril, cuando el Central sumó US$457 millones.

Con esta nueva intervención positiva, el organismo alcanzó 96 jornadas consecutivas comprando divisas, una de las mejores marcas históricas para la entidad.

Qué mes tuvo más compras de dólares

El período de mayor actividad para el Banco Central de la República Argentina fue abril, cuando adquirió US$2.769 millones.

En mayo, en cambio, el ritmo diario de compras comenzó por debajo de los US$100 millones durante las primeras ruedas, aunque luego mostró una aceleración en las semanas recientes.

Solo en la última semana, el Central compró US$909 millones, mientras que el acumulado mensual alcanzó US$2.526 millones.