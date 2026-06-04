Expectativa por el REM: tras el 2,6% de abril, llegan las nuevas proyecciones de inflación

El Banco Central (BCRA) difundirá este jueves el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de mayo, en el que los principales analistas estiman sus proyecciones sobre las variables macroeconómicas.

El informe se produce en base a proyecciones del BCRA y es generado a partir de una encuesta realizada a personas especializadas, del país y del extranjero: 45 participantes, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

Se realiza los últimos 3 días hábiles de cada mes sobre las expectativas de los precios minoristas, la tasa de interés y el tipo de cambio nominal.

Además, se pronostica el nivel de actividad económica , el resultado primario del sector público nacional no financiero, la tasa de desocupación abierta, las exportaciones de bienes (FOB) y las importaciones de bienes (CIF).

Los últimos datos

El último REM estimó una inflación mensual de 2,6% para abril, sin cambios respecto del anterior, y del 30,5% para el cierre del año.

El dato oficial arrojó la misma variación, con 2,6%, y anotó la primera desaceleración por primera vez desde mayo del 2025.

En cuanto al dólar, el mercado sigue viendo una desaceleración para el tipo de cambio mayorista, al tiempo que recortó el crecimiento del PIB para 2026 (2,8%).