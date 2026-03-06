En un hecho inédito, los depósitos en dólares son el mayor respaldo de las reservas del Banco Central

Un dato económico clave revela un cambio de comportamiento en el sistema bancario argentino. Y es que por primera vez las reservas del Banco Central se sostienen en los encajes en dólares , es decir, la porción de dinero que los bancos mantienen inmovilizada para responder a la normativa vigente y que surge de los depósitos de los ahorristas.

En los últimos días, esos fondos sumaron US$18.998 millones, superando al swap chino, que estaba en US$18.773 millones. Este aumento se dio gracias a un incremento de US$790 millones en los depósitos privados en dólares el lunes, después de que la entidad dirigida por Santiago Bausilli pagara los US$1.004 millones correspondientes a una cuota de amortización del Bopreal 2026, el bono otorgado en 2024 a importadores para saldar deuda contraída con ellos por la administración Fernández.

En consecuencia, los depósitos en dólares representaron 40,82% de las reservas internacionales constituidas, lo cual significó que el swap con China se ubicara en segundo lugar con el 40,35%.

Los préstamos que el BCRA obtuvo mediante repos con bancos comerciales internacionales representaron el 16,2%, mientras que los fondos prestados por el Banco de Basilea u otros organismos internacionales sumaron menos del 5% restante.

Lo cierto es que este tipo de colocaciones alcanzaron un nuevo récord histórico, cerrando en US$39.105 millones, lo que implicó un aumento de US$10.000 millones en los últimos 11 meses, según destacó el economista Amílcar Collante, de Profit Consultores.

Así, los ahorristas que guardan dólares en cuentas bancarias locales se convirtieron en el principal respaldo de las reservas del BCRA, un hecho sin precedentes.

Las causas de este hecho inédito se deben al blanqueo del año pasado que permitió que fondos en dólares que estaban inmovilizados para no pagar penalidades fluyeran luego al sistema bancario incrementado el stock de este tipo de depósitos.

La continua expansión de estos depósitos refleja una gran confianza en la solidez del sistema bancario local y en el nuevo marco económico, que abarca el orden fiscal. En este contexto, el Gobierno promueve casi a diario el bimonetarismo, el blanqueo y la incipiente incorporación de las divisas que los argentinos han acumulado "en el colchón" durante décadas.