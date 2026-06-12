El riesgo país extiende bajas y se acerca a los 400 puntos básicos. El índice que elabora el JP Morgan se encuentra en mínimos en la era Milei.

El riesgo país continúa a la baja tras la mejora de la deuda argentina por parte de distintas calificadoras de riesgo. Aunque las acciones bajan en la última rueda de la semana, los bonos operan en verde.

El índice que elabora el JP Morgan se ubica en 433 puntos, mínimos en lo que va de la gestión de Javier Milei y valores que no se observan desde 2018. Por su parte, la deuda soberana en Nueva York alterna subas y bajas, mientras que los bonos bajo legislación local se pintan de verde, con subas de hasta 0,7%, impulsados por el Bonar 2041 y el Global 2041.

Esta semana, la calificadora Standard & Poor’s Financial Services (S&P) mejoró el rating de los títulos públicos argentinos a "B-" desde "CCC+". Por lo tanto, según esta definición, los títulos de deuda dejaron de ser de “riesgo sustancial”. Por su parte, Fitch sostuvo que ve un "apetito abrumador" por activos argentinos y asegura que hay financiamiento disponible para empresas y bancos.

mercados Acciones En la plaza local, el Merval se mueve con una suba de 0,16%. Las acciones del panel líder operan mixtas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayorías en caída. La mayor baja la registra el ADR de Telecom (-3,3%).