Wall Street: los activos argentinos operan con tendencia al alza y el riesgo país coquetea con los 490 puntos

Tanto la deuda soberana como los ADRs en Wall Street operan con subas. El riesgo país baja y se aleja de los 500 puntos.

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google ×

Las acciones de empresas argentinas se disparan más de 11% en la Bolsa de Valores de Nueva York, en una jornada muy positiva para los activos argentinos y baja del riesgo país, que quebró la línea de los 500 puntos básicos.

Los activos argentinos en Wall Street operan con tendencia al alza, tanto los bonos como los ADRs se mueven con subas. El riesgo país baja 7 unidades y se aleja de los 500 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares suben hasta 0,6%, como el caso del Bonar 2041. Los bonos bajo legislación local operan en verde con alzas de hasta 1,3%

El riesgo país se ubica en 492 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval muestra una leve tendencia al alza del 0,2%. Las acciones del panel líder se mueven con mayorías en subas, impulsadas por YPF (+1,6%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos.