Wall Street: los activos argentinos operan con tendencia al alza y el riesgo país coquetea con los 490 puntos
Tanto la deuda soberana como los ADRs en Wall Street operan con subas. El riesgo país baja y se aleja de los 500 puntos.
Los activos argentinos en Wall Street operan con tendencia al alza, tanto los bonos como los ADRs se mueven con subas. El riesgo país baja 7 unidades y se aleja de los 500 puntos básicos.
La deuda soberana en dólares suben hasta 0,6%, como el caso del Bonar 2041. Los bonos bajo legislación local operan en verde con alzas de hasta 1,3%
El riesgo país se ubica en 492 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval muestra una leve tendencia al alza del 0,2%. Las acciones del panel líder se mueven con mayorías en subas, impulsadas por YPF (+1,6%).
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos.
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $ 1.465 en el Banco Nación.