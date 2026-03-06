La producción industrial volvió a caer y lleva 7 meses seguidos en baja

La producción industria l volvió a registrar una baja interanual en el mes de enero de 2026. La caída del 3,2% es la séptima consecutiva que registra el Índice de Producción Industrial Manufacturero ( IPI manufacturero) .

Sin embargo, surge un dato positivo que no se veía desde hacía meses. En la serie desestacionalizada apareció una variación positiva de 3,1% respecto al mes anterior, lo que marca una reacción, aunque puede atribuirse sólo a la profundidad de la caída anterior.

Diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. Se registraron disminuciones en “Maquinaria y equipo”, 20,2%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 25,7%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 20,6%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 22,1%; “Productos de caucho y plástico”, 8,0%; “Productos de metal”, 8,0%; “Productos textiles”, 23,9%; “Alimentos y bebidas”, 0,7%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 5,0%; y “Otro equipo de transporte”, 8,4%.

Las variaciones positivas llegaron en “Sustancias y productos químicos”, 7,2%; “Productos minerales no metálicos”, 4,3%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 2,2%; “Productos de tabaco”, 2,5%; “Madera, papel, edición e impresión”, 0,2%; e “Industrias metálicas básicas”, 0,2%.

En el rubro Alimentos y Bebidas se vio una baja pronunciada de la producción de carne vacuna (-9,2%) y carne aviar (-10,3%). En tanto que la suba hay que computársela casi en su totalidad al rubro Mate, té y café con una mejora del 32% y a productos lácteos con una suba del 6,9%.

Según la UIA, la caída fue mayor

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) de la Unión Industrial Argentina (UIA) se ubicó en 36,5 puntos en el mes de enero, muy por debajo del umbral de 50 que marca expansión de la actividad de la Industria.

El indicador, elaborado por el Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA) a partir de una encuesta realizada en febrero registró una caída de 7,5 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior y de 5,6 puntos en comparación con enero de 2025.

Según el informe, todos los sectores industriales relevados presentaron valores por debajo de 50, lo que confirma un escenario generalizado de retracción en la actividad manufacturera.

El 53,3% de las empresas encuestadas indicó que su nivel de actividad cayó en enero respecto del promedio del cuarto trimestre de 2025, mientras que apenas el 13% reportó aumento de la producción. De esta manera, el índice de difusión —que mide la diferencia entre empresas con subas y con bajas— se ubicó en -40,3 puntos porcentuales.

La situación fue aún más negativa en las ventas internas. El 54,7% de las compañías registró caídas en el mercado doméstico, el tercer valor más alto de toda la serie histórica, frente a solo el 13,3% que informó incrementos. El índice de difusión en este caso se ubicó en -41,4 puntos.

En el frente externo el desempeño también fue débil, aunque menos pronunciado. El 30% de las empresas reportó retrocesos en exportaciones y el 14,3% mejoras.