La producción industrial volvió a caer en abril, tras el repunte registrado en marzo

La actividad industrial volvió a mostrar señales de debilidad en abril y revirtió parte de la mejora observada durante marzo. De acuerdo con el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por la consultora de Orlando Ferreres (OJF & Asociados), la producción manufacturera registró una caída interanual de 2% durante el cuarto mes de 2026, mientras que en la medición desestacionalizada mostró una baja mensual de 0,5%.

Con este resultado, el sector acumuló una contracción de 2,5% en el primer cuatrimestre del año, en un contexto marcado por la disparidad entre los rubros vinculados a las exportaciones y aquellos más dependientes del mercado interno.

Desde la consultora señalaron que abril “corrigió el salto de marzo”, un mes que había mostrado una mejora impulsada, en parte, por una base de comparación muy baja. En ese sentido, explicaron que el dato negativo de abril resulta “más acorde con el contexto actual de la industria manufacturera”.

Entre los sectores con peor desempeño volvió a destacarse el automotriz. Según datos de Asociación de Fábricas de Automotores, la producción de vehículos cayó 17,5% interanual en abril, luego de haber registrado una mejora puntual en marzo. El rubro de maquinaria y equipo, estrechamente ligado a esta actividad, sufrió una contracción de 12,5% en el mes y acumuló una baja de 14,6% en los primeros cuatro meses del año.

La construcción también perdió lo ganado en marzo. El sector de minerales no metálicos, asociado a ese sector, cayó 12,1% interanual en abril. En tanto, los despachos de cemento retrocedieron 13,1% respecto del mismo período del año pasado.

Otro de los indicadores que marcaron el mes en rojo fue la faena bovina, que registró una caída de 15,2%, la más pronunciada en más de 20 meses. La faena avícola también mostró un retroceso de 5,1%, lo que impactó sobre el desempeño del sector de alimentos, bebidas y tabaco. Pese a ello, el rubro logró cerrar abril con una leve mejora de 0,2%, sostenido principalmente por el crecimiento de 4,9% en la elaboración de aceites.

La industria volcada a exportaciones en positivo

El proyecto económico del Gobierno tiene puesta todas sus fichas los sectores vinculados a las exportaciones de commodities y los datos le sonríen.

El apartado Refinerías mostró una suba interanual del 10,9% y el rubro Química mejoró un 5,8%. En tanto, dentro del segmento de metales básicos, la actividad mostró resultados mixtos. Mientras la producción de hierro primario avanzó 12,1% y la de acero crudo subió 9,7%.

En cambio, en los subsectores de metales asociados al mercado interno hubo fuertes bajas. En el caso de los laminados terminados en caliente (usados para la construcción) hubo un retroceso de 14,4% y los laminados en frío (utilizados en electrodomésticos y muebles) cayeron 6,5%.

De todas firmas en el agregado, el sector registró una baja de 5,8% en abril y acumuló una contracción de 2,5% en el año.

Desde OJF & Asociados estimaron que las actividades vinculadas al agro, el petróleo, el gas y la minería seguirán mostrando mayor dinamismo, mientras que los sectores orientados al consumo interno continuarán enfrentando dificultades.

No obstante, la consultora consideró que una eventual desaceleración de la inflación y una mejora de los ingresos familiares podrían impulsar una recuperación gradual de los sectores más rezagados de la industria.