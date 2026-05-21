Con récord de exportaciones, la balanza comercial registró un superávit de US$2.711 millones

La balanza comercial de abril alcanzó un nuevo récord al marcar un superávit de US$2.711 millones , como resultado de un aumento histórico en las exportaciones y una caída en las importaciones. Las consultoras proyectan que este año habrá un saldo positivo superior a 2025.

En ese sentido, las exportaciones totalizaron US$8.914 millones, según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) . Así, no sólo registraron una suba de 33,6% interanual, también alcanzaron un máximo histórico. Este incremento se dio como consecuencia de un alza de 20,6% en las cantidades exportadas y de 10,8% en los precios.

En cuanto a las importaciones , el resultado fue distinto: cayeron 4% contra el mismo mes del último año hasta los US$6.204 millones. La merma se explica por la disminución de las cantidades vendidas de 7,7%, ya que los precios aumentaron 4,1%.

De esta manera, el intercambio total (que suma exportaciones e importaciones) alcanzó US$15.118 millones con un incremento de 15,1% contra abril del 2025.

"En abril se alcanzó un máximo histórico en valores tanto en las exportaciones totales como en las de Combustibles y Energía, en tanto se registró el valor más alto desde noviembre de 2012 para las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial", festejó el dato redes sociales el ministro de Economía, Luis Caputo.

Saldo dela balanza comercial en el acumulado del año

En el acumulado de los primeros 4 meses del año las exportaciones ascendieron a US$30.820 millones, una suba del 21,5% contra el período de 2025, en tanto la balanza comercial acumuló un superávit de US$8.277 millones.

Proyecciones para la balanza comercial

Las consultoras estiman que este año la balanza comercial terminaría con un saldo positivo mayor a 2025, que fue de US$11.286 millones.

La consultora LCG proyecta un saldo positivo de US$ 20.000 millones para 2026. Por su parte, ABECEB estima que el año cierre con un sobrante tambipen de US$20.000 millones.