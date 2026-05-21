La cultura del aceite de oliva virgen extra sigue creciendo en Mendoza

La olivicultura ha crecido en Mendoza en el último tiempo y es por eso que se ve reflejado en las actividades y propuestas que la potencian.

El aceite de oliva de Mendoza figura entre los mejores productos de la cocina argentina.

En el mes de la olivicultura, podemos ver cómo esta actividad ha ido creciendo en Mendoza, pasando de una sola jornada conmemorativa a toda una semana llena de actividades, propuestas y espacios pensados para que el consumidor pueda conocer más sobre los beneficios, la calidad y las propiedades del aceite de oliva virgen extra.

Charlas, degustaciones, visitas guiadas, ferias, experiencias gastronómicas y encuentros con productores forman parte de una agenda que busca acercar la cultura olivícola a la sociedad y generar mayor conciencia sobre el valor de uno de los productos más representativos de nuestra provincia.

Si bien hace años que se viene hablando sobre la importancia de la olivicultura y del consumo de aceite de oliva virgen extra, no deja de ser una problemática vigente la escasez de olivares que aún enfrenta Mendoza. Es un desafío que continúa presente y que invita a seguir trabajando en el fortalecimiento y crecimiento del sector.

Durante mucho tiempo se habló de la necesidad de “hacer docencia” con el aceite de oliva, educando al consumidor sobre sus diferencias, su calidad, sus beneficios para la salud y el enorme trabajo que existe detrás de cada botella. Hoy, ese trabajo comienza a verse reflejado en la aparición de nuevos emprendimientos y emprendedores que vuelven a apostar por esta actividad milenaria.

También es importante destacar cómo el consumidor comenzó a interesarse más por conocer el origen de lo que consume, aprendiendo a distinguir calidades y valorando cada vez más los productos regionales y el trabajo de los productores locales.