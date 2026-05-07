La producción industrial creció en marzo por primera vez en meses

La industria manufacturera registró en marzo una suba interanual del 5%, según el último informe del Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) de Indec. El dato marca una recuperación respecto del fuerte deterioro observado en febrero, cuando el sector había sufrido una caída del 8,7% interanual. En términos desestacionalizados la actividad creció 3,2% respecto de febrero.

Pese al rebote mensual, el balance del primer trimestre de 2026 continúa mostrando números negativos. Entre enero y marzo, la industria acumuló una retracción del 2,3% frente al mismo período de 2025.

Durante marzo, diez de las dieciséis ramas manufactureras registraron subas interanuales, con un desempeño positivo liderado por alimentos, químicos y sectores vinculados a la energía y la industria automotriz.

Entre los rubros con mayor incidencia sobre el índice general se destacó “Alimentos y bebidas”, con un crecimiento del 7,9%, seguido por “Sustancias y productos químicos”, que avanzó 15,9%.

actividad industrial

También mostraron mejoras “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, con una suba del 13,5%; “Madera, papel, edición e impresión”, con 12,8%; y “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, que registró un incremento del 7,6%.

El repunte alcanzó además a “Productos de metal”, con una suba del 9,2%; “Productos minerales no metálicos”, con 6,9%; “Productos de tabaco”, con 28,2%; “Muebles y colchones y otras industrias manufactureras”, con 3,1%; y “Otro equipo de transporte”, con una mejora del 4%.

A pesar de la recuperación parcial de marzo, varios sectores continúan mostrando caídas significativas y evidencian las dificultades que aún enfrenta parte del entramado industrial.

La mayor retracción interanual se observó en “Productos textiles”, con una baja del 23,3%. También registraron descensos “Maquinaria y equipo”, con una caída del 11,3%; “Industrias metálicas básicas”, con 10,1%; y “Prendas de vestir, cuero y calzado”, con 8,9%.

Por su parte, “Productos de caucho y plástico” retrocedió 2,4%, mientras que “Otros equipos, aparatos e instrumentos” mostró una leve baja del 0,5%.

El indicador, elaborado por el Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA) a partir de una encuesta realizada en marzo, registró una mejora de la actividad en torno a 3,6% en términos interanuales, y 5% respecto de febrero. Con estos datos, el primer trimestre cerró con una baja de 2,7% respecto al año anterior.