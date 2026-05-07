Stellantis frena la producción de Peugeot en la planta de Palomar por caída de ventas

La planta de Stellantis ubicada en El Palomar interrumpirá su producción entre mayo y julio tras la caída de ventas en el mercado interno y de las exportaciones a Brasil , como parte de un esquema de paradas programadas orientado a reducir stocks.

La medida impactará sobre las líneas de montaje de los modelos Peugeot 208 y Peugeot 2008, producidos en la planta bonaerense. Según comunicó la automotriz a su red de proveedores, las suspensiones se desarrollarán en dos etapas: la primera entre el 25 de mayo y el 7 de junio, y la segunda entre el 13 y el 26 de julio.

Desde la empresa señalaron que el objetivo es “readecuar la demanda y el stock necesario para exportación y consumo interno”, en un contexto marcado por la desaceleración del mercado regional y cambios en la estructura operativa de la terminal.

La decisión profundiza el proceso de ajuste que Stellantis viene aplicando desde comienzos de año. En los primeros meses de 2026 eliminó uno de los turnos de producción de la planta e impulsó un programa de retiros voluntarios para parte de su personal.

Fuentes vinculadas al sector indicaron además que la producción mensual proyectada hasta noviembre rondaría las 4.000 unidades, un nivel inferior al registrado durante 2024.

Peugeot 3008. Peugeot 3008. Hennessey

Caída de exportaciones y menor demanda regional

Uno de los factores centrales detrás de la suspensión temporal es el enfriamiento del mercado brasileño, destino de alrededor del 40% de la producción de El Palomar. Las exportaciones del Peugeot 208 hacia Brasil cayeron bruscamente. Mientras durante 2024 se enviaron unas 17.000 unidades, en 2025 esa cifra descendió a 9.809 vehículos.

De acuerdo con datos difundidos por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), la producción automotriz nacional cayó un 17,5% interanual en abril y mostró una baja del 10,1% respecto de marzo. En el acumulado del año, la merma alcanza el 18,6% frente al mismo período de 2025.

A nivel local, Stellantis enfrenta además una mayor competencia por el incremento en el ingreso de vehículos importados. Aunque el Peugeot 208 se mantiene como uno de los autos más vendidos del país, las ventas de la marca acumulan una caída del 27% en lo que va del año.

La reestructuración de la compañía también alcanzará a otros modelos históricos fabricados en El Palomar. Stellantis confirmó que dejará de producir los utilitarios Peugeot Partner y Citroën Berlingo, vehículos que durante años tuvieron una presencia consolidada en el mercado local.

Desde la automotriz explicaron que la decisión responde al cierre de un ciclo productivo y a la necesidad de priorizar plataformas más modernas y competitivas, especialmente orientadas a la exportación.