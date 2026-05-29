La carne argentina alcanza precios récord y supera los US$7.000 por tonelada

Las exportaciones argentinas de carne vacuna registraron en abril una fuerte caída en volumen, aunque lograron compensarla con precios internacionales récord y una mayor presencia en mercados de alto valor. El desempeño permitió sostener el ingreso de divisas y consolidar una tendencia alcista en los valores de exportación.

Así lo reflejó un informe elaborado por el Rosgan de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en base a datos oficiales del INDEC.

Según el reporte, durante abril se exportaron 46.100 toneladas peso producto de carne vacuna fresca y congelada, por un total de US$ 321,3 millones. En relación con marzo, los embarques registraron una baja del 26,5% en volumen y del 24,6% en valor.

Sin embargo, la comparación interanual deja en evidencia un fenómeno distinto: aunque el volumen exportado fue 13% menor al de abril de 2025, el ingreso de divisas creció 19,7%, impulsado por la fuerte mejora de los precios internacionales.

“El precio promedio de exportación rozó los USD 7.000 por tonelada, marcando un récord histórico para la Argentina”, destacó el Rosgan. En concreto, el valor medio de los embarques alcanzó los USD 6.968 por tonelada.

Carne: precios en alza y recuperación

El informe remarca que los valores de exportación continúan consolidando “una firme tendencia alcista”, luego de varios años de precios deprimidos tras los máximos registrados en la pospandemia.

“Desde entonces, la recuperación ha sido prácticamente ininterrumpida”, señaló el Rosgan, al comparar la evolución de los precios desde fines de 2024 hasta la actualidad.

En este contexto, los precios actuales muestran una suba del 86% en dólares respecto de abril de 2024 y un incremento interanual del 38% frente al mismo mes del año pasado.

Para el mercado argentino, este escenario favorable responde tanto a factores globales como a cambios en la estrategia comercial del sector exportador.

Según el análisis de la entidad rosarina, “parte de esta mejora responde al contexto internacional, caracterizado por una demanda sostenida y una oferta global relativamente limitada”.

Menos dependencia de China y más mercados premium

En este marco, uno de los puntos centrales del informe es la creciente diversificación de destinos, un proceso que permitió reducir la fuerte dependencia del mercado chino y mejorar el valor promedio de exportación.

En los primeros cuatro meses de 2026, China concentró el 61% de los embarques argentinos, una participación menor al 66% registrado un año atrás y muy por debajo del 78% observado entre 2023 y 2024.

En paralelo, comenzaron a ganar protagonismo mercados de mayor valor relativo como la Unión Europea, Estados Unidos, Israel y Brasil.

Actualmente, Estados Unidos se consolidó como el segundo destino en importancia para la carne argentina, absorbiendo el 15% de los embarques totales, frente al 9% registrado en igual período del año pasado y menos del 3% dos años atrás.

El Rosgan destacó que, aun cuando cerca del 90% de los despachos hacia ese país corresponden a carne congelada, “el valor promedio de exportación prácticamente duplica el obtenido en China”.

Mientras el mercado chino paga actualmente unos US$ 4.375 por tonelada, los embarques hacia Estados Unidos promedian cerca de US$ 8.200 por tonelada. Incluso excluyendo a China, el valor promedio de exportación de la carne argentina asciende a US$ 10.140 por tonelada peso producto.

Se fortalece el negocio exportador

Para el Rosgan, este proceso de diversificación no solo mejora los ingresos por exportación, sino que además fortalece la eficiencia comercial del sector.

“La creciente diversificación de destinos no solo reduce la dependencia de un único mercado, sino que también contribuye a sostener la mejora del valor promedio de exportación del complejo cárnico”, indicó el reporte.

Además, agregó que este esquema “permite optimizar la colocación de cortes de mayor y menor valor en distintos mercados, fortaleciendo la eficiencia comercial del sector en su conjunto”.

En el acumulado del primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones argentinas totalizaron cerca de 211.300 toneladas, con una facturación de US$ 1.399,2 millones. Frente al mismo período de 2025, los embarques crecieron 7,5%, mientras que el ingreso de divisas avanzó un contundente 44,5%.

Fuente: Infocampo.