El trigo acelera su siembra y ya cubre más del 14% del área proyectada

La campaña 2026/27 de trigo ya comenzó y muestra un avance acelerado en gran parte del área agrícola argentina. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la siembra alcanzó el 14,2% de la superficie proyectada, impulsada por una adecuada disponibilidad hídrica y condiciones favorables para las labores de implantación.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por comenzada la campaña fina 2026/27, con una siembra de trigo que no solo ya está en marcha, sino que avanza de manera acelerada.

De acuerdo con el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la entidad porteña, ya se implantó el 14,2% de la superficie proyectada, que son 6,5 millones de hectáreas: un 3% menos que el año pasado, pero un 4,8% más que el promedio de los últimos 10 ciclos.

“El actual progreso de siembra se ubica dentro de los máximos históricos en la serie PAS, lo que responde a la adecuada oferta hídrica en toda el área agrícola”, indicó la Bolsa en su reporte.

Por otro lado, subrayó que, en cuanto a los avances regionales, se destaca un inicio incipiente pero precoz de las labores sobre el sur del área agrícola, aunque el área destinada al trigo es inferior al ciclo anterior debido a un mayor interés por cebada y otros cultivos forrajeros.

El trigo, según el Gobierno

En paralelo, en los últimos días la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP), a través de su Dirección de Estimaciones Agrícolas, dio a conocer su primer pronóstico de siembra de trigo 2026/27.

Puntualmente, el cálculo oficial es de 6,6 millones de hectáreas, lo que implica un 5% o casi 400.000 menos que los casi 7 millones de hectáreas (6,97 millones) de la última campaña.

“Si bien el contenido de humedad edáfica es óptimo en todas las zonas productoras gracias a las lluvias que se fueron registrando desde finales del verano y lo que va del otoño, el aumento de los costos, principalmente del precio del fertilizante urea, y el ajustado precio del cereal limitan el área a implantar”, justificó la SAGYP.

De todos modos, destacó que se posiciona, a la fecha, como la quinta mayor superficie de los últimos 20 años.

Cómo evoluciona el área sembrada por provincia

Por otro lado, mencionó que la variabilidad del escenario actual, tanto en el precio de los fertilizantes nitrogenados como en el valor del cereal, son factores para considerar a medida que avance la siembra.

De hecho, la estimación oficial se dio a conocer antes de que el Gobierno anunciara la baja de retenciones al trigo que se aplicará a partir de junio, reduciendo la alícuota de 7,5% a 5,5%, lo que podría impactar en alguna mejora de las proyecciones.

En línea con la Bolsa porteña, desde el Gobierno afirmaron que, si bien la trilla de soja y maíz aún no ha finalizado, ya han comenzado las labores de implantación en los primeros lotes desocupados en la región este y sudoeste de Buenos Aires, en el sur de Córdoba, el norte de Santa Fe y en las provincias de Entre Ríos, Tucumán y Catamarca.

En cuanto a la variación del área por provincia con respecto a la campaña pasada, no se informan cambios en La Pampa, mientras que se estima una caída del 4% en Buenos Aires y en el NOA, del 8% en Córdoba, del 13% en Entre Ríos, y del 10% en Santa Fe.

En esta última provincia, esta disminución se produce en los departamentos del centro-sur, en tanto que en los del norte se estima un incremento.

En las provincias de Chaco y Santiago del Estero, en donde el uso de fertilizantes es bajo y el contenido hídrico en los suelos es muy bueno, se espera un aumento en el área a implantar del orden del 7% y 30%, respectivamente.

Fuente: Infocampo.