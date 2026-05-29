Se acerca el aguinaldo y crece la expectativa: quiénes lo cobran y cuánto corresponde en junio

Junio todavía no empezó, pero en muchas casas ya hay una cuenta que se repite una y otra vez. Algunos piensan en pagar deudas, otros en cubrir gastos atrasados y muchos simplemente esperan un poco de aire para el bolsillo. Como ocurre cada mitad de año, la llegada del aguinaldo vuelve a convertirse en uno de los momentos más esperados por trabajadores y jubilados de todo el país.

La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) debe abonarse antes del 30 de junio, según establece la legislación laboral vigente. Este año la fecha cae martes, aunque las empresas cuentan con un margen legal de hasta cuatro días hábiles adicionales para completar el depósito sin quedar en infracción. Por ese motivo, algunos empleados podrían ver acreditado el dinero durante los primeros días de julio.

El beneficio alcanza a trabajadores registrados del sector privado, empleados públicos, personal de empresas estatales, jubilados y pensionados que cobran a través de Anses. Para todos ellos, el aguinaldo forma parte de un derecho establecido por la legislación argentina y se paga en dos cuotas al año: una en junio y otra en diciembre.

En cambio, hay grupos que quedan excluidos de este ingreso adicional. Los monotributistas, trabajadores autónomos e independientes no perciben aguinaldo porque no mantienen una relación laboral bajo dependencia. Tampoco corresponde para quienes desarrollan actividades informales sin registración laboral.

Para los jubilados y pensionados, el mecanismo es diferente. En esos casos, Anses liquida el aguinaldo junto con el haber mensual de junio respetando el calendario de pagos habitual organizado según la terminación del DNI.

Cómo calcular cuánto te corresponde cobrar

Una de las dudas más frecuentes aparece cada vez que se acerca el pago. La fórmula, sin embargo, es más sencilla de lo que muchos creen.

El aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo bruto cobrado durante el semestre comprendido entre enero y junio. No se realiza un promedio entre los seis meses, sino que se toma directamente la remuneración más alta percibida durante ese período. En ese cálculo también pueden incluirse conceptos remunerativos como horas extras, comisiones o adicionales habituales.

Por ejemplo, si el salario bruto más alto entre enero y junio fue de $1.200.000, el aguinaldo será de $600.000. Esa referencia permite que muchos trabajadores hagan una estimación previa incluso antes de recibir el recibo de sueldo correspondiente.

Qué pasa si trabajaste menos de seis meses

No todas las personas completan el semestre entero dentro de la misma empresa. Algunos ingresaron hace pocos meses, otros cambiaron de empleo y también existen situaciones de desvinculación antes de junio.

En esos casos, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado. El cálculo contempla los meses efectivamente prestados dentro del período correspondiente y permite que el trabajador cobre una parte del beneficio aunque no haya completado los seis meses.

Por eso, incluso quienes comenzaron recientemente una relación laboral formal pueden recibir un monto adicional durante junio. La diferencia estará dada por la cantidad de meses computados y por el mejor salario registrado durante ese tiempo.

Con la inflación todavía presente en la vida cotidiana y los gastos acumulándose en muchos hogares, el aguinaldo vuelve a ocupar un lugar central en la planificación financiera de millones de personas. Para algunos significará cancelar deudas; para otros, recuperar algo de capacidad de ahorro. Lo cierto es que, una vez más, el ingreso extra de junio aparece como uno de los movimientos económicos más esperados del semestre.