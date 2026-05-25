Cómo calcular el aguinaldo de junio y saber el monto estimado antes de cobrarlo

Junio no es un mes como cualquier otro para los trabajadores en relación de dependencia, ni tampoco para los jubilados y beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ). Durante este período, se otorga un pago extra en conjunto con los haberes o salarios mensuales. Se trata del medio aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC).

Aunque todavía no se pueda conocer el monto exacto en algunos sectores, sí se puede ir haciendo un cálculo aproximado ya que el medio aguinaldo responde a una fórmula establecida por ley: se trata del 50% de la mayor remuneración mensual percibida en el primer semestre del año.

En este sentido, cabe recordar que la segunda cuota del aguinaldo corresponderá al segundo semestre y se pagará al finalizar el año, en el mes de diciembre. En el caso de los empleados que no hayan prestado servicios durante todos los meses, se cobrará un proporcional de acuerdo al tiempo trabajado.

En este aguinaldo entran los meses de enero a junio. Para realizar el cálculo, se debe identificar el mes en el que se percibió el salario más alto de todo el semestre y dividirlo a la mitad. Ese resultado será el aguinaldo en bruto estimado para el mes de junio, al que luego se le aplican los descuentos de ley correspondientes.

El cobro del medio aguinaldo de junio representa un alivio económico clave tanto para los trabajadores bajo relación de dependencia como para los jubilados.

El 30 de junio vence el plazo para liquidar el aguinaldo y el 4 de julio vence el pago que tienen los empleadores para el mismo. Foto: Shutterstock

Qué pasa con los jubilados de Anses

Tomando el último incremento que tendrán los jubilados en junio del 2,58%, la jubilación mínima ascenderá a $403.396,63. A este monto se le debe sumar el bono de refuerzo de $70.000 que otorga el Gobierno a los haberes más bajos.

Al momento de calcular el aguinaldo, se toma como referencia el monto mínimo de la jubilación base (sin incluir el bono), por lo que el medio aguinaldo será de $201.698,31 aproximadamente. De esta manera, al sumar el haber mensual, el refuerzo y el SAC, un jubilado de la mínima percibirá en total alrededor de $675.094,95 durante el mes de junio.

Este mismo mecanismo de cálculo se debe aplicar para el resto de las prestaciones del organismo, como la jubilación máxima y las distintas pensiones. En todos los casos, el medio aguinaldo se calculará dividiendo a la mitad el haber base percibido en junio, dejando por fuera cualquier tipo de bono o refuerzo extraordinario.