Aguinaldo: hasta cuándo tienen las empresas para pagarlo

A pocos días del comienzo de junio , crece la expectativa por el pago de la primera cuota del aguinaldo , una suma clave para trabajadores, jubilados y pensionados. Su nombre formal es Sueldo Anual Complementario (SAC) y no se trata de un bono ni de una gratificación voluntaria, sino de una remuneración prevista por la legislación laboral argentina.

La Ley 27.073 modificó el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que el aguinaldo se paga en dos cuotas: la primera con vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año. Esa misma norma dispone que cada cuota se liquida sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del semestre correspondiente.

La primera cuota del aguinaldo corresponde al período trabajado entre enero y junio. Lo cobran los trabajadores registrados en relación de dependencia del sector privado y del sector público, además del personal de casas particulares. En el caso de jubilados y pensionados, el SAC se integra al haber mensual de junio, según el calendario de pago que corresponda.

Quedan fuera del aguinaldo los trabajadores autónomos, monotributistas y quienes desarrollan actividades en la informalidad, ya que no existe una relación de dependencia registrada que obligue al pago del SAC. En cambio, para el personal de casas particulares registrado, el derecho también está contemplado: el sitio oficial de Argentina.gob.ar indica que el Sueldo Anual Complementario se divide en un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre.

Cómo se calcula el aguinaldo

El cálculo del aguinaldo no se hace sobre un promedio de sueldos, sino sobre el mejor salario bruto del semestre. La Ley 23.041 fijó que el SAC debe pagarse sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que terminan en junio y diciembre.

Para calcularlo, se toma el sueldo bruto más alto entre enero y junio y se divide por dos. En ese monto pueden ingresar conceptos remunerativos como sueldo básico, horas extras, comisiones, adicionales y otros pagos que formen parte del salario. Luego se aplican los descuentos habituales, por lo que el monto de bolsillo puede ser menor al valor bruto.

Si el trabajador no prestó servicios durante todo el semestre, el aguinaldo se paga de manera proporcional. Para esos casos, la fórmula más simple es dividir el mejor salario por 12 y multiplicarlo por la cantidad de meses trabajados. Argentina.gob.ar utiliza ese criterio para explicar el cálculo del aguinaldo proporcional en el régimen de casas particulares.

El dato central para las empresas es la fecha de pago. La primera cuota del aguinaldo tiene vencimiento legal el martes 30 de junio de 2026. De todos modos, como la normativa laboral contempla un margen de hasta cuatro días hábiles para el pago de remuneraciones mensuales o quincenales, ese plazo operativo puede extenderse hasta el lunes 6 de julio de 2026. Para el personal de casas particulares, la regla oficial es más directa: la primera cuota se paga en la última jornada laboral de junio.