El Grupo Neuss ya puede operar en el mercado eléctrico: la expansión de la empresa en la era Milei

El Grupo Neuss sumó una nueva pieza clave en su acelerado avance sobre sectores estratégicos de la economía argentina. A través de Edison Trading SAU, la estructura empresarial vinculada a Juan y Patricio Neuss quedó habilitada para ingresar como comercializadora al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) , una herramienta que le permitirá comprar y vender energía dentro del sistema nacional y profundizar su integración en toda la cadena eléctrica.

La novedad fue comunicada oficialmente por la Subsecretaría de Energía Eléctrica del Ministerio de Economía, que notificó a los agentes del MEM sobre la solicitud presentada por Edison Trading para ser reconocida como participante del mercado bajo la figura de comercializador. El procedimiento, publicado en el Boletín Oficial, abrió un plazo de diez días corridos para la presentación de objeciones, aunque en el sector energético descuentan que el ingreso terminará formalizándose.

La incorporación de Edison Trading representa un nuevo escalón en el crecimiento del conglomerado empresario que, desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, expandió rápidamente su presencia en generación, transporte, distribución y ahora comercialización de energía.

El desembarco en el MEM se produce apenas días después de otra operación decisiva para el grupo: la adjudicación de la participación estatal en Citelec, la controlante de Transener , la principal transportadora eléctrica de alta tensión del país.

Mediante la resolución 673, el Ministerio de Economía oficializó la venta de las acciones estatales en Transener al consorcio integrado por Edison Energía y Genneia por US$356 millones. La operación implicó la privatización de una empresa considerada estratégica dentro del sistema energético argentino, responsable de operar cerca de 12.400 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica.

Dentro de Edison Energía aparecen Juan y Patricio Neuss junto a empresarios vinculados al Grupo Newsan, como Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, además de otros socios financieros ligados a Inverlat Investments.

Con la compra de Transener, el Grupo Neuss pasó a controlar una parte central de la infraestructura eléctrica nacional. Y ahora, con Edison Trading, suma además la posibilidad de intervenir directamente en el negocio de comercialización de energía, un segmento que permite abastecer a grandes usuarios y celebrar contratos sin necesidad de operar centrales propias.

La empresa que crece de la mano del Estado en la era Milei

La expansión de los Neuss en el negocio energético se aceleró de manera notoria desde el cambio de gobierno. En menos de dos años, el grupo logró quedarse con activos estratégicos en distintas provincias y consolidó presencia en toda la cadena eléctrica.

A través de Edison Energía, el conglomerado se adjudicó las concesiones de las represas Alicurá y Cerros Colorados, en la región del Comahue, además de adquirir Cempsa, la operadora de la represa Potrerillos en Mendoza.

También avanzó sobre empresas de distribución y transporte eléctrico en Tucumán, Jujuy y el Litoral, además de incorporar la transportadora Litsa.

El crecimiento empresarial estuvo acompañado por versiones persistentes sobre la cercanía política del grupo con el oficialismo. Juan y Patricio Neuss mantienen desde hace años una relación personal con Santiago Caputo, uno de los asesores más influyentes del presidente Javier Milei.

De las gaseosas a la disputa por la Hidrovía

La familia construyó originalmente su fortuna en el negocio de sodas, gaseosas y jugos, antes de iniciar una reconversión hacia sectores vinculados a infraestructura, energía y logística.

El nuevo objetivo que aparece en el horizonte es la Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los negocios más importantes del comercio exterior argentino. El Gobierno nacional impulsa la privatización del dragado y balizamiento de la vía navegable por los próximos 25 años, una concesión que podría mover entre US$200 y US$300 millones anuales.

En el sector empresario comenzaron a multiplicarse las especulaciones sobre la posible participación del grupo en la futura licitación, junto a otros actores vinculados a terminales portuarias y logística exportadora.

La vía navegable representa uno de los activos más codiciados de la infraestructura argentina: por allí circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales del país.

La expansión de los Neuss también reavivó viejos antecedentes de la familia en negocios vinculados al Estado.

Durante los años noventa, Jorge Neuss —padre de Juan y Patricio— mantuvo estrechos vínculos con el gobierno de Carlos Menem y participó en distintas concesiones de servicios públicos.

Uno de los casos más resonantes fue Thales Spectrum Argentina, empresa que obtuvo la concesión para controlar el espectro radioeléctrico nacional. El contrato fue rescindido durante el kirchnerismo tras denuncias por presuntas irregularidades, aunque posteriormente la Justicia sobreseyó al empresario.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, la familia también expandió sus negocios mediante obras de infraestructura y concesiones vinculadas al transporte y servicios públicos.