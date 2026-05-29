Atucha II: renuevan por diez años la licencia de operación de la Central Nuclear

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) renovó la licencia de operación de la la Central Nuclear Atucha II por diez años, hasta el 26 de mayo de 2036, luego de completar las evaluaciones regulatorias correspondientes. La medida fue formalizada mediante la Resolución 135/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Según los considerandos de la resolución, NA-SA presentó el pedido de renovación el 3 de marzo de 2026 y la Gerencia de Licenciamiento y Control de Reactores Nucleares verificó el cumplimiento de los requisitos regulatorios vinculados con seguridad radiológica y nuclear, protección física, salvaguardias, protección radiológica, transporte y emergencias radiológicas y nucleares. Cabe recordar que la licencia anterior vencía el 26 de mayo de este año.

Renovación de la licencia por diez años para Atucha II La ARN indicó que los resultados de las evaluaciones e inspecciones fueron documentados en un informe técnico que recomendó conceder la renovación de la licencia por un período de diez años para la Central Nuclear “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” - Central Nuclear Atucha II (CNA UII). La instalación ubicada en Lima, partido de Zárate, provincia de Buenos Aires.