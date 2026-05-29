El Gobierno oficializó aumentos en las tarifas de luz y gas: cuánto subirán desde junio

El Gobierno oficializó este viernes nuevos aumentos en las tarifas de electricidad y gas que comenzarán a aplicarse desde el 1° de junio para usuarios de Edenor, Edesur y Metrogas .

Las subas fueron formalizadas mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y contemplan actualizaciones en los cuadros tarifarios y en los componentes de distribución reconocidos a las empresas prestadoras. Además, el Ejecutivo confirmó la continuidad del régimen de subsidios energéticos para sectores de menores ingresos.

A través de las resoluciones 25 y 26 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad se aprobaron los nuevos valores tarifarios que deberán aplicar Edenor y Edesur.

Para los usuarios residenciales sin subsidios de la categoría R1:

En el caso de los hogares con subsidios energéticos, el Gobierno mantendrá valores reducidos para el bloque bonificado de consumo:

mientras que Edenor estableció un valor de $146,551 por kWh.

Edesur fijó un cargo variable de $145,404 por kWh;

$70,513 por kWh en Edesur;

y $71,518 por kWh en Edenor.

Cómo funcionarán los subsidios energéticos

El Ejecutivo ratificó la continuidad del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, que mantiene asistencia estatal sobre un consumo base de hasta 300 kWh mensuales.

Además, se prorrogó una bonificación extraordinaria adicional del 11,97% para los usuarios incluidos dentro del sistema subsidiado.

Sin embargo, el consumo que exceda el límite de 300 kWh será facturado con tarifa plena y sin subsidios.

Las facturas continuarán detallando el aporte estatal bajo el concepto “Subsidio Estado Nacional”.

Según las resoluciones:

en Edesur el subsidio reconocido será de $74,891 por kWh;

mientras que en Edenor alcanzará los $75,033 por kWh.

Qué pasará con el costo de distribución

Las medidas oficiales también actualizaron el Costo Propio de Distribución (CPD) reconocido a las empresas eléctricas.

En ese marco:

el CPD de Edesur aumentará 4,68% respecto de mayo;

y el de Edenor subirá 4,75%.

Los incrementos forman parte de los mecanismos de actualización previstos en las revisiones tarifarias quinquenales.

Nuevos aumentos en la tarifa de gas

En paralelo, mediante la Resolución 39/2026, el ente regulador aprobó nuevos cuadros tarifarios para los usuarios de Metrogas.

Las nuevas tarifas también comenzarán a regir desde junio e impactarán en:

usuarios residenciales;

comercios;

entidades de bien público;

clubes de barrio;

y grandes demandas.

La normativa mantuvo el esquema de subsidios vigente y extendió una bonificación adicional del 25% sobre el consumo alcanzado por la asistencia estatal.