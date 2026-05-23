Axel Kicillof rechazó los recortes de la Zona Fría y advirtió que podrían duplicar las tarifas de gas en Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , cuestionó con dureza el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría y advirtió que la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional perjudicará a millones de hogares que actualmente reciben tarifas diferenciales de gas .

A través de un posteo publicado en sus redes sociales junto a un video grabado en la localidad bonaerense de Tornquist, el mandatario sostuvo que gran parte del territorio provincial atraviesa bajas temperaturas y necesita mantener los subsidios para afrontar el invierno.

“Son las 9 de la mañana, estamos en Tornquist y hacen 4 grados”, expresó Kicillof al inicio del video, donde aseguró que eliminar los beneficios tarifarios significará un fuerte golpe económico para las familias bonaerenses.

Según explicó, la modificación del esquema de Zona Fría dejaría sin cobertura a más de 1.300.000 hogares en la provincia de Buenos Aires, lo que representa cerca de cinco millones de personas.

Tornquist, 9 AM, 4 grados. Una verdadera zona fría de la provincia de Buenos Aires. Como acá, en muchos otros lugares de nuestro territorio las familias necesitan tarifas diferenciales para poder afrontar el invierno. La modificación del régimen de Zona Fría deja sin esa… pic.twitter.com/d2yJnEwxxU

La advertencia de Axel Kicillof

El gobernador sostuvo que, si el proyecto avanza en el Senado, habrá incrementos tarifarios que en algunos casos podrían llegar al 100%. Además, remarcó que muchas familias ya atraviesan dificultades económicas por el aumento del costo de vida.

“Hay familias endeudadas que no pueden pagar alquiler, alimentos, combustible y tampoco las tarifas de luz y gas”, señaló el mandatario provincial.

En el mensaje publicado en X, Kicillof afirmó que “por crueldad o ignorancia el Gobierno nacional vuelve a complicarle la vida a los argentinos” y pidió que el Senado rechace la iniciativa.

El gobernador también insistió en que buena parte del territorio bonaerense reúne las condiciones climáticas necesarias para sostener el beneficio. “Esto es zona fría y eso es lo que está afectando el gobierno de Milei”, concluyó.