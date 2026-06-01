La visita estadounidense encendió el entusiasmo de los empresarios mendocinos

El pasado jueves, Mendoza recibió la visita del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, junto a una comitiva de congresistas norteamericanos, en una actividad promovida por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina ( AmCham ). Funcionarios y empresarios locales participaron del encuentro.

Fueron muchos los funcionarios mendocinos que estuvieron presentes, con la vicegobernadora Hebe Casado a la cabeza: los ministros Rodolfo Vargas Arizu y Tadeo García Zalazar; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, recibieron a la nutrida delegación estadounidense en la Residencia del Gobernador.

Como vicegobernadora, encabecé junto a @RVargasArizu una reunión de trabajo con congresistas de Estados Unidos, el embajador @pldocmd y representantes de @AmChamArgentina , en una agenda estratégica vinculada a producción, energía, minería, tecnología y desarrollo económico.… pic.twitter.com/WzwmYzvhie

Sin embargo, más allá de algún guiño político al apoyo manifestado entre el Gobierno de Estados Unidos y la Argentina, el eje del encuentro pasó por la presencia de un nutrido grupo de empresarios mendocinos, que entablaron vínculos de inmediato para profundizar los lazos comerciales.

Voces del Gobierno provincial definieron la reunión como “muy interesante y productiva”, además de destacar el apoyo real de EEUU a la Argentina y el impulso a los capitales norteamericanos para invertir en el país.

A su vez, destacaron el rol de AmCham como nexo entre las partes y confirmaron que esta fue la primera de una serie de reuniones previstas, separadas por sectores o dependiendo de la magnitud de los proyectos que aparezcan.

La posibilidad de fortalecer vínculos comerciales y ampliar las exportaciones fue bien recibida por los empresarios mendocinos, quienes esperan nuevas reuniones para ganar mercado en territorio estadounidense.

Además, el interés de los visitantes se enfocó principalmente en actividades que Mendoza espera poder desarrollar de manera sostenida en los próximos años: energía y minería.

peter lamelas hebe casado Hebe Casado encabezó al delegación mendocina de funcionarios y empresarios. X Hebe Casado

Las exportaciones de Mendoza

Según la Fundación ProMendoza, Estados Unidos es el segundo mercado de las exportaciones mendocinas, con un 19%, solo por detrás de Brasil, que lidera con 26%, y por encima del Reino Unido, que completa el podio con un 7%.

Por su parte, el último informe de intercambio comercial argentino elaborado por el Indec, Mendoza totalizó en abril de 2026 exportaciones por un total de 148 millones de dólares, quedando segunda en la región por detrás de San Juan, que alcanzó los US$ 264 millones.

En detalle, las exportaciones mendocinas se centraron principalmente en Manufacturas de origen agropecuario, que representaron casi la mitad de las ventas, y en menor medida, Productos primarios, Manufacturas de origen industrial y Combustibles y energía. Esto implica que los productos que provienen del agro (principalmente el vino) siguen siendo el principal producto exportador de la provincia.

Por-la-baja-produccion-mundial-de-vinos-podrian-aumentar-las-exportaciones-argentinas-1.jpg El vino fue uno de los motores de las exportaciones mendocinas.

El informe también marca que Mendoza acumula en 2026 un total de US$ 532 millones en exportaciones, casi 19 veces menos que la provincia de Buenos Aires (lidera con un acumulado de 9.741 millones de dólares) y un poco más que la mitad de San Juan (US$ 961 millones).

El Indec también informó que Mendoza cerró 2025 con una caída anual de las exportaciones del 4,1%, totalizando US$ 1.539 millones.