Quiénes integran la comitiva estadounidense que desembarcó en Mendoza

Este jueves, congresistas de Estados Unidos , representantes de AmCham e incluso el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas , desembarcaron en Mendoza y se reunieron con funcionarios provinciales con el objetivo de abordar una agenda vinculada con temas como la producción, energía, tecnología y desarrollo.

La comitiva fue recibida por la vicegobernadora Hebe Casado, quien estuvo acompañada por los ministros Rodolfo Vargas Arizu y Tadeo García Zalazar; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; y diferentes empresarios mendocinos.

“Mendoza hoy genera interés por su potencial productivo, por la calidad de su capital humano y por las oportunidades concretas que ofrece en sectores estratégicos como el cobre, la energía, la vitivinicultura y la economía del conocimiento”, destacó la vicegobernadora en sus redes.

Además del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, también estuvieron presentes los congresistas Mario Diaz Balart, Henry Cuellar, David Rouzer, Jay Obernolte, Chuck Edwards y Abdy Harris.

La visita abordó una agenda estratégica vinculada a diferentes temas vinculados al desarrollo económico, por lo que también estuvieron presentes representantes de empresas mendocinas y miembros de AmCham Argentina, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina.

La agenda de la comitiva continuará mañana

Este viernes, la comitiva estadounidense encabezada por el embajador visitará la Casa de Gobierno, en donde serán recibidos por los ministros de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, y de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, antes de abandonar la provincia de Mendoza.