Murieron 11 personas tras el derrame de un tanque químico en Washington: hay ocho heridos

El hecho ocurrió en los últimos días y este miércoles se reanudaron las búsquedas después de la ruptura de un tanque de productos químicos en una fábrica de papel en Washington, Estados Unidos. El derrame provocó dos muertes y dejó nueve desaparecidos, a quienes las autoridades ya no esperan encontrar con vida.

El accidente ocurrió el martes en las instalaciones de Nippon Dynawave Packaging Co., donde un tanque de productos químicos falló y derramó una gran cantidad de una sustancia utilizada en el proceso de fabricación de papel.

Según informaron las autoridades, la cifra probable de fallecidos ascendió a 11. Ese número incluye a las nueve personas que permanecen desaparecidas y a otra víctima herida que murió posteriormente. Además, se reportaron ocho heridos que aún se encuentran en un hospital debido a que sufrieron quemaduras o lesiones por inhalación de humo.

Las autoridades indicaron que ya no había esperanzas de hallar sobrevivientes entre los desaparecidos. La búsqueda, sin embargo, fue retomada luego de una evaluación sobre la estabilidad del tanque dañado.

El tanque derramó más de 500.000 galones de licor blanco

El tanque de la fábrica contenía “licor blanco”, una mezcla química altamente destructiva usada en la producción de papel. De acuerdo con la información oficial, el derrame superó los 500.000 galones, equivalentes a aproximadamente 1,9 millones de litros.

La estructura tenía una capacidad cercana a los 900.000 galones, unos 3,4 millones de litros, y se encontraba a más de la mitad de su capacidad cuando se produjo la ruptura. El licor blanco está compuesto principalmente por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio.

En la industria papelera, se utiliza con calor para descomponer la madera y fabricar papel kraft, un material resistente empleado en envases, bolsas de compra y otros productos.

Búsqueda lenta y metódica de los desaparecidos

La búsqueda de las nueve personas desaparecidas había sido demorada por el temor a que el tanque pudiera colapsar aún más. Luego, los equipos determinaron que contenía menos líquido del que se pensaba inicialmente y que era lo suficientemente estable como para permitir el ingreso de los rescatistas.

Los bomberos señalaron que el operativo será lento y metódico debido a las condiciones del lugar y al riesgo asociado con la sustancia derramada. “No sabemos dónde están los nueve”, dijo Scott Goldstein, jefe de bomberos del condado de Cowlitz.