Diputados de Brasil aprobaron reducir la jornada laboral a 40 horas semanales: cómo es el nuevo esquema

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles una histórica reforma que reduce la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y elimina el esquema conocido como “seis por uno” , que contemplaba seis días de trabajo por uno de descanso.

La propuesta de enmienda constitucional fue respaldada en segunda votación por una amplia mayoría: obtuvo 461 votos afirmativos y apenas 19 en contra. Ahora deberá ser analizada por el Senado brasileño antes de su promulgación definitiva.

La iniciativa establece que los trabajadores tendrán derecho a dos días de descanso semanal, uno de ellos preferentemente los domingos, y garantiza que la reducción horaria no implicará disminución salarial .

Desde el Congreso brasileño destacaron que la medida representa uno de los cambios laborales más importantes desde la Constitución de 1988. El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, aseguró que la aprobación marca “un cambio fundamental” para los trabajadores del país.

“Esta aprobación quedará registrada en la historia de esta legislatura porque entendimos que el desarrollo económico y la dignidad humana deben avanzar juntos”, expresó el legislador tras la votación.

El nuevo esquema será implementado de manera gradual. Según el texto aprobado, a los 60 días de la promulgación la carga horaria semanal bajará inicialmente a 42 horas y, doce meses después, quedará fijada definitivamente en 40 horas semanales con un máximo de ocho horas diarias.

La reforma también prevé mecanismos de compensación y acuerdos colectivos entre trabajadores y empleadores, además de regímenes especiales para determinados sectores laborales.

Por otra parte, el proyecto contempla medidas de transición para microempresas, pequeños emprendimientos y trabajadores bajo sistemas diferenciados, aspectos que deberán ser reglamentados posteriormente mediante leyes complementarias.

La decisión generó fuerte repercusión en Brasil, donde distintos sindicatos venían impulsando desde hace años cambios en el sistema laboral y mejores condiciones de descanso para los trabajadores.