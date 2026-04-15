Brasil: Lula da Silva ya presentó su proyecto de reducción de la jornada laboral

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presenta un proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

En Brasil, Lula da Silva pretende que la gente tenga más tiempo para compartir en familia. Foto Efe

El Gobierno de Brasil ha presentado un proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y acabar con los seis días de trabajo por uno de descanso actuales, que suponen un total de 44 horas como máximo, tal y como venía anunciando el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Así, el propio mandatario ha enviado la medida al Congreso Nacional para su votación y lograr por fin contar con dos días festivos a la semana --actualmente hay seis días laborales semanales y un día festivo--.

"Hoy es un día importante para la dignidad de la familia, de quienes construyen Brasil todos los días. Remití al Congreso Nacional, con urgencia constitucional, un proyecto de ley que pone fin a la escala 6x1 y reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. Importante, sin ninguna reducción en el salario", ha manifestado Lula da Silva en un mensaje difundido en redes sociales.

Brasil y el tiempo de las personas La medida de urgencia garantiza una tramitación parlamentaria más rápida y requiere menos votos para su aprobación, tal y como explican desde el Gobierno de Brasil. Ahora, está previsto que los diputados debatan el texto y lo voten en un plazo máximo de 45 días, según informaciones del portal de noticias G1.

Lula da Silva Lula da Silva decidió en Brasil que la jornada laboral sea de 40 horas semanales. Foto Efe EFE