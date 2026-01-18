Brasil en contra de la intervención en Venezuela: Lula cuestionó la ofensiva de EE.UU. y la captura de Maduro

El presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva , cuestionó con dureza la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro , al considerar que se trata de “otro capítulo lamentable” en la erosión del derecho internacional y del orden multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

En un artículo publicado este domingo en The New York Times, Lula advirtió que las acciones unilaterales no solo violan principios básicos de la soberanía, sino que además generan inestabilidad global, afectan el comercio y la inversión, incrementan el flujo de refugiados y debilitan la capacidad de los Estados para enfrentar el crimen organizado.

En clara referencia a la operación militar llevada adelante por los Estados Unidos bajo las órdenes del presidente Donald Trump, Lula remarcó que, si bien los jefes de Estado pueden ser responsabilizados por violaciones a la democracia o a los derechos fundamentales, “no es legítimo que otro país se arrogue el derecho de administrar justicia”.

En ese sentido, sostuvo que América Latina y el Caribe no se “someterán a proyectos hegemónicos” y defendió una región “próspera, pacífica y plural”.

Lula Da Silva y Donald Trump se acercaron mediante una videoconferencia para discutir sobre los aranceles impuestos a Brasil luego de la condena a Bolsonaro.

Lula subrayó que se trata de un hecho particularmente grave por ocurrir en Sudamérica, al señalar que es la primera vez en más de 200 años de historia independiente que la región sufre un ataque militar directo de Estados Unidos. A su juicio, estas prácticas fomentan la violencia en un continente que busca la paz a través del respeto a la autodeterminación y la igualdad soberana entre las naciones.

"No es viable": las reflexiones de Lula Da Silva sobre lo ocurrido en Venezuela

Al referirse específicamente a Venezuela, el presidente afirmó que el futuro del país debe quedar en manos de su propio pueblo y consideró que solo un proceso político inclusivo permitirá una salida democrática y sostenible. En esa línea, destacó el compromiso de Brasil de seguir cooperando con el gobierno y el pueblo venezolanos, tanto para proteger los más de 2.100 kilómetros de frontera compartida como para facilitar el eventual regreso de los migrantes.

Pese a las críticas, Lula aclaró que su gobierno mantiene un diálogo constructivo con Estados Unidos y destacó que ambas naciones, las democracias más pobladas del continente, deben coordinar esfuerzos en inversión, comercio y lucha contra el crimen organizado.

Finalmente, el mandatario alertó sobre el debilitamiento de las Naciones Unidas y la aplicación selectiva de las normas internacionales, al advertir que un mundo regido por la fuerza, las zonas de influencia y las prácticas neocoloniales “no es viable” y pone en riesgo la paz y la estabilidad global.