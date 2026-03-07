El pueblo costero de Brasil con calles de arena y mar cristalino que los argentinos encontraron este verano

En el nordeste de Brasil hay un pueblo con calles de arena y playa de agua cristalina que los argentinos están eligiendo para marzo.

Pipa, en Rio Grande do Norte, es el pueblo costero de Brasil que los argentinos eligieron este verano. Foto: Archivo

Este verano muchos argentinos decidieron viajar a Brasil y descubrieron lugares ideales para escapadas. Entre estos pueblos se destaca un increíble destino de playa que tiene calles de arena, acantilados impresionantes y vibra bohemia. Se llama Pipa y está en el estado de Rio Grande do Norte.

Qué tiene de especial este pueblo costero Pipa combina naturaleza intensa y clima relajado. Sus playas claras, acantilados, reservas ecológicas y vida nocturna constante se suman a un ambiente cálido todo el año y una vibra bohemia ideal para escapadas o estadías largas en el mes de marzo, cuando la temporada alta se tranquiliza.

Entre sus playas más destacadas aparece Praia do Amor, con un mirador natural que genera postales únicas, y Baía dos Golfinhos, donde es posible ver delfines a pocos metros de la costa. Para los que prefieren el agua calma, Praia do Madeiro es ideal para pasar el día con sombra natural y sin multitudes.

Pipa, Brasil El mar cristalino y la vibra bohemia de Pipa atrajeron a miles de argentinos en la temporada 2026. Shutterstock Qué se puede hacer en Pipa, Brasil El Santuario Ecológico de Pipa ofrece senderos señalizados entre la selva, miradores con vistas panorámicas a los acantilados y la posibilidad de observar aves, monos y otra fauna local.

Para los más aventureros, Pipa ofrece surf, stand up paddle y snorkel. El pueblo también tiene vida nocturna activa con bares, restaurantes y música en vivo, lo que lo convierte en destino para todos los gustos.