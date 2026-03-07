El pueblo costero de Brasil con calles de arena y mar cristalino que los argentinos encontraron este verano
En el nordeste de Brasil hay un pueblo con calles de arena y playa de agua cristalina que los argentinos están eligiendo para marzo.
Este verano muchos argentinos decidieron viajar a Brasil y descubrieron lugares ideales para escapadas. Entre estos pueblos se destaca un increíble destino de playa que tiene calles de arena, acantilados impresionantes y vibra bohemia. Se llama Pipa y está en el estado de Rio Grande do Norte.
Qué tiene de especial este pueblo costero
Pipa combina naturaleza intensa y clima relajado. Sus playas claras, acantilados, reservas ecológicas y vida nocturna constante se suman a un ambiente cálido todo el año y una vibra bohemia ideal para escapadas o estadías largas en el mes de marzo, cuando la temporada alta se tranquiliza.
Entre sus playas más destacadas aparece Praia do Amor, con un mirador natural que genera postales únicas, y Baía dos Golfinhos, donde es posible ver delfines a pocos metros de la costa. Para los que prefieren el agua calma, Praia do Madeiro es ideal para pasar el día con sombra natural y sin multitudes.
Qué se puede hacer en Pipa, Brasil
El Santuario Ecológico de Pipa ofrece senderos señalizados entre la selva, miradores con vistas panorámicas a los acantilados y la posibilidad de observar aves, monos y otra fauna local.
Para los más aventureros, Pipa ofrece surf, stand up paddle y snorkel. El pueblo también tiene vida nocturna activa con bares, restaurantes y música en vivo, lo que lo convierte en destino para todos los gustos.
Cómo llegar desde Argentina
La manera más sencilla de llegar es volando hasta Natal, cuya terminal aérea recibe vuelos desde distintas ciudades de Brasil y conexiones desde Argentina. Desde el aeropuerto, el traslado hasta Pipa tarda entre una hora y media y dos horas. También es posible llegar desde João Pessoa en unas dos horas y media por rutas costeras en buen estado.