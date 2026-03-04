Tres flores para plantar en marzo y llenar el jardín de color en otoño

En plena temporada de jardinería, marzo es ideal para sumar color al jardín de otoño: las tres plantas ideales con flores hermosas.

Estas flores pueden cultivarse tanto en macetas como en canteros del jardín. Créditos: ar.pinterest.com/pin/554224297911935879/

Marzo es un mes clave para los amantes de la jardinería. Las altas temperaturas del verano se van y comienza un clima más templado con mayor humedad en el suelo. Esto genera un ambiente ideal apra sembrar especies que florecerán durante el otoño en el jardín.

Elegir variedades adecuadas para esta época permite asegurar una buena adaptación y un desarrollo fuerte antes de la llegada del frío. Entre las opciones más recomendadas se destacan tres flores resistentes y de fácil mantenimiento.

Entre las clásicas: pensamientos Los Viola tricolor, conocidos como pensamientos, son una de las mejores elecciones para el otoño. Soportan bajas temperaturas y ofrecen una amplia gama de colores que va del violeta al amarillo intenso. Se adaptan tanto a macetas como a canteros y requieren riego moderado y buena exposición al sol.

pensamientos Los pensamientos resisten las bajas temperaturas y florecen con intensidad. Foto: Archivo Siembra otoñal: caléndulas La Calendula officinalis es otra alternativa ideal para sembrar en marzo. Resistente y de crecimiento rápido, florece en tonos anaranjados y amarillos que iluminan cualquier espacio. Además, es valorada por su capacidad para repeler algunas plagas del jardín.

calendula desierto editada.jpg Las caléndulas aportan tonos anaranjados y ayudan a repeler plagas. wikimedia.org Jardinería en marzo: alelíes Los Matthiola incana, también llamados alelíes, se destacan por su perfume y su floración abundante. Prefieren suelos bien drenados y exposición solar directa. Plantados en marzo, desarrollan raíces fuertes antes del invierno y florecen durante el otoño con gran intensidad.